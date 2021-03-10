Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörlüğüne Janar Temirbekova atandı - Son Dakika

NUR Kazakistan'ın Türkistan şehrinde faaliyet gösteren Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörlüğüne Janar Temirbekova getirildi.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Şolpan Karinova'nın, Rektör Vekili Cengiz Tomar ve Üniversite Senato Üyelerinin katıldığı toplantıda, yeni rektörü duyurduğu bildirildi.

Açıklamada, Türkistan şehrinde faaliyet gösteren Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Janar Temirbekova'nın atandığı kaydedildi.

Türkiye'de Hacettepe Üniversitesinde yüksek lisansını tamamladıktan sonra Almatı'daki El- Farabi Kazak Milli Üniversitesinde doktora unvanını alan Temirbekova'nın daha önce Avrasya Teknoloji Üniversitesinde Rektör, Almatı Yönetim Üniversitesi Rektör Danışmanı görevlerinde bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Türkiye ile Kazakistan'ın iş birliğinde 1992'de kurulan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde, Türk dünyasının çeşitli bölgelerinden 10 binden fazla öğrenci eğitim görüyor.