Hoca Kiriş Mescidi'ni yaptıranların torunları sabah namazında bir araya geldi - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki tarihi Hoca Kiriş Mescidi'ni yaptıranların torunları sabah namazında bir araya geldi.

Cemil Kızmaz, Çınar Sokak'taki mescidin 200 yıllık olduğunu anımsatarak, ibadethanenin dedeleri tarafından inşa edildiğini söyledi.

Mescidin din görevlisi ile koordineli bir şekilde eskiden bu sokakta ve mahallede yaşamış kişileri bulduklarını belirten Kızmaz, şunları kaydetti:

"Cuma günleri sabah namazı buluşması yapıyoruz. Eskiden bu mahallede ve sokakta oturanları ve torunlarını bulduk, böylece güzel bir gelenek başlattık. Sadece Cuma günleri Sabah namazı buluşması yaparak, namazın ardından hep birlikte kahvaltı yapıp, birbirimize hayırlı işler dileğinde bulunarak dağılıyoruz. Bugün de Suriye'de ordumuzun muzaffer olması ve şehitlerimiz için duacı olduk."