Hoca olarak döneceği konuşulan Alex'in yaptığı paylaşımlar iddiaları kuvvetlendirdi

Sarı-Lacivertliler'in efsanesi Alex'in adının geçmesi bile taraftarları heyecanlandırdı. Bir süre önce antrenörlüğe başlayan Brezilyalı efsanenin, takımın başına geçmesi beklenen Portekiz kültüründen bir teknik adamın yardımcısı olacağını konuşuluyor. Bu gelişmeler yaşanırken Alex'ten gelen peş peşe Fenerbahçe paylaşımları dikkat çekti.

KUTLUALP'E TEŞEKKÜR ETTİ

Alex de Souza, kendisini kulübe kazandıran o dönemin yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp'e Instagram'dan teşekkür etti, imza attığı anı paylaştı. Bunun ardından Kadın Voleybol Takımı'nın Brezilyalı yeni transferi Ana'yı videolu mesajla tebrik etti. Bir gün içinde Alex'in sık Fenerbahçe paylaşımları yapması iddiaları kuvvetlendirdi.