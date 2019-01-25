Son Dakika Haberleri: Hoca'ya Ailesinden Doğum Günü Sürprizi

Hoca'ya Ailesinden Doğum Günü Sürprizi

2 saat önce

Yoğun temposu içerisinde bir programa gittiğini düşünürken, ailesinin hazırladığı doğum günü sürprizi Büyükakın'ı çok mutlu etti.

Hoca'ya Ailesinden Doğum Günü Sürprizi, System.String[]

AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a ailesi hoş bir sürpriz yaptı.

Dün meclis üyeliği aday adaylarıyla mülakatlara katılan, ardından sosyal medya üzerinden gelen davetlere ziyaretler yapan AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, gece geç saatlerde evine gitmeyi beklerken ekip arkadaşlarının "Son bir ziyaretimiz daha var" demesi üzerine programın olacağı yere gitti. Burada bir görüşme yapmayı bekleyen Büyükakın, ailesinin doğum günü sürpriziyle karşılaştı. Ailesinin hazırladığı sürpriz karşısında Büyükakın çok mutlu oldu.

PASTASINI KESTİ

Eşi Figen Hanım ile çocukları Mehmet Seyfettin, Cemre Dilşad ve Azra Hatice tarafından karşılanan Büyükakın'ı annesi Semra hanım da tebrik etti. Sürpriz doğum günü etkinliğinde Büyükakın çocuklarıyla birlikte pasta kesti.

ÇOCUKLARIYLA VAKİT GEÇİRDİ

Karşılaştığı sürprizden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Büyükakın, "Akşamları eve geç saatlerde gittiğimden çocuklarımı göremiyordum, hakikaten güzel bir sürpriz oldu. Böylesine güzel bir sürprizde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diyerek, çocuklarıyla az da olsa vakit geçirme imkanı buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:11 Kaynak: Bültenler

belediye başkan adayı, Kocaeli, Güncel
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