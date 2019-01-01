Son Dakika Haberleri: Hocaköy Barajı'nın 3'te Biri Tamamlandı

Hocaköy Barajı'nın 3'te Biri Tamamlandı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçende içme suyu temin edilmesi amacıyla yapımına başlanan Hocaköy Barajı'nın yüzde 32,7'lik kısmı tamamlandı.

Hocaköy Barajı'nın 3'te Biri Tamamlandı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçende içme suyu temin edilmesi amacıyla yapımına başlanan Hocaköy Barajı'nın yüzde 32,7'lik kısmı tamamlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 1. Bölge Müdürü Hayati Çelenk, yaptığı açıklamada, Hocaköy Barajı'nın ilçe merkezi ile Cerrah, Yenice mahalleleri ve çevre yerleşim yerlerine yıllık 28,38 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edeceğini söyledi.

Bu yerleşim yerlerinin 2060 yılına kadar su ihtiyacının karşılanacağını vurgulayan Çelenk, şunları kaydetti:

"Hocaköy Barajı'nda, 3 Aralık 2015'te yer teslimi yapılmış olup, fiili olarak 2016 başlarında işe başlanılmıştır. Kil çekirdekli kaya dolgu baraj tipinde inşa edilen Hocaköy Barajı'nın toplam gövde hacmi 3 milyon 530 bin metreküp olup, temelden yüksekliği 100 metredir. 18,92 milyon metreküp suyun depolanmasını mümkün kılacak barajın 2020 yılında bitirilmesi öngörülmektedir."

Çelenk, yüzde 32,7'lik kısmı tamamlanan barajın bu yıl gövde dolgusunun yapılacağını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:09 Kaynak: AA

İnegöl, Bursa, Ekonomi
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