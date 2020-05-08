Hocalar'da jandarma ve trafik polisi ekiplerinden uygulama - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde, Trafik Haftası kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ve trafik polisleri uygulama yaptı.
Hocalar ilçe girişinde drone ile havadan desteklenen müşterek uygulamada, durdurulan araç sürücülerine, emniyet kemeri kullanımının önemi, uykusuz araç kullanmanın tehlikeleri, yaya önceliği, alkollü araç kullanımının sonuçları gibi konularda bilgilendirme yapıldı.
Uygulamada durdurulan 27 araçta bulunan 49 kişinin kontrol ve sorguları yapılırken, bir araçta yakalanan aranan kişiye işlem yapıldığı öğrenildi.