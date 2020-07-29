Hocalar'daki yangında iki katlı ahşap ev ve samanlık küle döndü - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev ve bitişiğinde bulunan samanlık yandı.

Alınan bilgilere göre yangın gece saatlerinde meydana geldi. İlçenin Çalca köyünde Mehmet Altıntaş'a ait evin elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında iki katlı ahşap ev bir anda tutuştu. Dumanın yükseldiğini gören ev halkı besihanede bulunan hayvanları dışarı çıkararak durumu ilgililere ihbar etti. Olay yerine Sandıklı, Banaz itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme araçları sevk edildi.

Kısa sürede evi saran yangın bir anda samanlığa sıçradı. Samanların da tutuşmasıyla birlikte büyüyen yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, iş makinaları ile de yangının diğer evlere sıçramaması için yıkım çalışmaları yaptı. Yangında can kaybı yaşanmazken iki katlı ahşap ev ve samanlık tamamen kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı. - AFYONKARAHİSAR