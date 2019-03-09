Hocalar İlçesinde AK Parti Seçim Bürosu Açıldı

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde AK Parti seçim bürosu açılışı yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde AK Parti seçim bürosu açılışı yapıldı.



Hocalar ilçesindeki açılışa AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Hocalar Belediye Başkanı ve Başkan Adayı AK Partili Ali Arslan, AK Parti Hocalar İlçe Başkanı Salih Sarı ile çok sayıda vatandaş katıldı.





Milletvekili Veysel Eroğlu, seçim bürosu önünde vatandaşlarla bir süre sohbet ederek Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.





Yapılan konuşmalar sonrasında kurdele kesilerek seçim bürosunun açılışı yapıldı.

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