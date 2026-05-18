Hocalar’da Gençlik Haftası festivali büyük ilgi gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hocalar’da Gençlik Haftası festivali büyük ilgi gördü

Hocalar’da Gençlik Haftası festivali büyük ilgi gördü
18.05.2026 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hocalar’da Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen “Gençlik, Spor ve Çocuk Festivali”, yaklaşık 700 öğrenci ve vatandaşı bir araya getirdi. Spor, sanat, oyun ve eğitsel etkinliklerin yer aldığı organizasyonda çocuklar ve gençler doyasıya eğlenirken, birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

Hocalar Kaymakamlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen “Gençlik, Spor ve Çocuk Festivali”, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yoğun katılımla gerçekleştirildi. İlçe merkezi ve köylerden gelen yaklaşık 700 öğrenci ile vatandaşın katıldığı festivalde spor, sanat ve eğlence dolu etkinlikler düzenlenirken, gençler ve çocuklar unutulmaz anlar yaşadı.

SPOR VE SANAT ETKİNLİKLERİ FESTİVALE DAMGA VURDU

Festival programı boyunca çocuklar ve gençler için birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirildi. Okçuluk, masa tenisi, hedef oyunları ve çeşitli sportif aktiviteler katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Gençler hem rekabet heyecanı yaşadı hem de farklı spor branşlarını deneyimleme fırsatı buldu.

Çocuklar için hazırlanan oyun alanları ve eğlence etkinlikleri ise festival alanında renkli görüntüler oluşturdu. Gün boyunca devam eden etkinliklerde çocukların mutluluğu dikkat çekerken, aileler de organizasyonun sosyal açıdan önemli bir katkı sunduğunu ifade etti.

Festivalde yalnızca sportif faaliyetlere değil, sanatsal ve eğitsel etkinliklere de yer verildi. Böylece çocukların ve gençlerin sosyal gelişimlerine katkı sağlanması hedeflendi.

FESTİVALDE BİRLİK VE BERABERLİK MESAJLARI VERİLDİ

Hocalar ilçesinde gerçekleştirilen festival, farklı yaş gruplarından vatandaşları aynı etkinlikte buluşturdu. İlçe merkezi ve köylerden gelen katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği programda birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları ön plana çıktı.

Yetkililer, Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen bu tür organizasyonların gençlerin sosyal hayata daha aktif katılım sağlaması açısından önemli olduğunu belirtti. Festival sayesinde gençlerin hem eğlenme hem de yeni deneyimler kazanma fırsatı bulduğu ifade edildi.

Katılımcılar, festivalin ilçede sosyal kaynaşmayı güçlendirdiğini belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Program sonunda vatandaşlar, benzer etkinliklerin ilerleyen dönemlerde de devam etmesini istediklerini dile getirdi.

Haber: Faruk Kılınç

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika afyonkarahisar Hocalar’da Gençlik Haftası festivali büyük ilgi gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında “yoksulluk“ şartı Yargıtay'dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında "yoksulluk" şartı
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş

15:49
Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
15:37
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
15:25
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık
Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
14:56
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı İşte ilk sözleri
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri
14:09
Eğlenceniz batsın Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
14:09
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 16:57:54. #7.12#
SON DAKİKA: Hocalar’da Gençlik Haftası festivali büyük ilgi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.