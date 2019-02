Hocalardan Hocalara İlk Yardım Eğitimi

Eğitimlerde üniversite kampüsü gibi kalabalık yerlerde ilk yardımın hayat kurtarıcı bir rolünün olduğu vurgulandı.

Yükseköğretimde akreditasyon süreci kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerde, bilinç bozuklukları, zehirlenmeler, hayvan ısırmaları, yabancı cisim kaçmaları, kanamalar, yaralanmalar, kırık, çıkık, burkulmalar, yanık, donma ve sıcak çarpmaları, boğulmalar ve temel yaşam desteği konuları ele alındı.

İKÇÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlisi İbrahim Çinar ile Öğretim Görevlisi Neşe Can Mercan tarafından verilen teorik ve uygulamalı eğitimlerde, acil durumlarda yapılacak ilk yardım müdahaleleri aktarıldı.

Akademik ve idari personele, spor salonu ve merkezi konferans salonunda bulundurulan, ani kalp durması (kardiyak arrest) anında kullanılan, Otomatik Eksternal Defibrilatör cihazının farkındalık eğitimi verildi.

"Hayatın herhangi bir döneminde aniden meydana gelen ve yaşamı tehlikeye düşüren acil durumlarla karşı karşıya kalınabilir." diyen Öğr Gör. İbrahim Çinar, Üniversite kampüsü gibi kalabalık yerlerde ilk yardımın hayat kurtarıcı bir rolünün olduğunu söyledi. Çinar, "Her an her yerde ilk yardım uygulanmasını gerektiren hastalık, yaralanma gibi durumlarla karşılaşılma olasılığı bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda zamanında ve doğru bir şekilde yapılan ilk yardım uygulamaları durumun daha kötüye gitmesini önler ve sonrasında sağlık profesyonelleri tarafından yapılacak tedavinin etkinliğini arttırır.'' diye konuştu.

Öğr. Gör. Neşe Can Mercan ise sağlık profesyonellerinin ambulansla olay yerine ulaşana kadar ki sürenin hayati önem taşıdığını vurguladı. Mercan,''Kalp ve solunum durması çeşitli sebeplerle meydana gelebilir. Sağlık profesyonelleri ambulansla olay yerine ulaşana kadar ki sürede, ilk yardımcılar tarafından erken başlatılan temel yaşam desteği ve otomatik eksternal defibrilatör kullanımı hastanın hayatını kurtarmak ve fonksiyon kaybı olmadan yaşamına devam edebilmesini sağlamak açısından son derece önemlidir. ''dedi.