Hocalarından nokta atışı antrenman önerileri

Hayvan hareketlerini taklit edin

ANIMAL FLOW

? NEDİR?

Hayvan hareketlerine benzer hareketler içeren, yerde kendi vücut ağırlığınızla yaptığınız eğlenceli ve etkili bir egzersiz metodu.

? NEYE YARIYOR?

Güç, esneklik, dayanıklılık, koordinasyon ve hareket kabiliyeti gibi temel fiziksel özellikleri geliştirmeye yardımcı oluyor. Kaslarınız daha uzun ve daha atletik görünür. Kısa ve şişkin bir kas yapısına sahip olmazsınız. Beslenmenize de dikkat ettiğiniz takdirde animal flow egzersizleri sonrası vücudunuzdaki tüm bölgelerde yağ oranı dengeli bir şekilde azalır.

? NASIL YAPARIM?

Karantina döneminde birçok kişi animal flow'a başladı çünkü hiçbir ekipmana ihtiyacınız yok. 6-7 metrekarelik bir alanda yapabilirsiniz. Bu süreçte düzenlenen çevrimiçi grup derslerine ilgi yoğun. MAC Bebeköy hocası Erhan Tügen'in internet üzerinden verdiği dersleri, Instagram'da @animalflowturkiye ve www.erhantugen.com'dan takip edebilirsiniz.

Başarılı oyuncu Selim Bayraktar da kendini budokon, animal locomotion, animal flow, feldenkrais gibi egzersiz ve fiziksel metotlara adamış isimlerden. Animal flow yaparken görüntülediğimiz Bayraktar, "Ben mesleğime saygı duyduğumdan onu daha uzun süre ve zinde yapmaya karar verdim. Bedenimi tanıdıkça ruhuma giden yolu kapatan engelleri aştım" diyor.

Yaşam enerjinizi koruyup güçlendirin

Çİ GONG

? NEDİR?

'Çi' yaşam enerjisi, 'gong' ise düzenli çalışılarak elde edilen beceri anlamına geliyor. Yaşam enerjimizi koruyan, güçlendiren egzersiz metodu. Çin tıbbı meridyen sistemi üzerine kurulu. Bu meridyenler dünyamızın yeraltı suları gibi.

? NEYE YARIYOR?

Bedenin biyo-enerjisini, organların işlevlerini, birbiriyle olan etkileşimlerini, sinir sistemi, kemik, kas ve tendonların gelişimini destekliyor. Dışarıdan çok yavaş görünen hareketlerle çalışmayı sağlıyor.

? NASIL YAPARIM?

Ağır çekimde seyrediyormuşsunuz hissi veren bu hareketleri nasıl yapacağınızı öğrenmek için YogaUni'den geleneksel Çin tıbbı uzmanı Dr. Onur Aydınoğlu'nun Youtube'daki videolarına göz atabilirsiniz.

Yumuşak, dengeli ve akıcı

TAI CHI CHUAN

? NEDİR?

Her şeyin zıddıyla var olduğunu anlatan felsefeden yola çıkarak kurulmuş bir kung fu ekolü. Çinliler Thai chi'yi yin ve yang ile sembolize ediyor. Estetik bir spor gibi gözükse de hareketli bir meditasyon türü.

? NEYE YARIYOR?

Hareket akışları dengeli, yumuşak ve aynı hızda uygulanıyor. Dengeli ve akıcı hareket edebilmek için bedenimizin her bir parçasının kendi ağırlığını taşıyacak şekilde güçlenmesi ve hizalanması gerekiyor. Dolayısıyla bu çalışmalarda ilk başta duruş bozukluklarının giderilmesi hedefleniyor. Kaslarımızın, tendonlarımızın, kemiklerimizin güçlenmesinin yanı sıra netleşmek, sakinleşmek ve canlılığımızı arttırmak için yöntemler öğrenip bedenimizle birlikte zihnimizi de eğitmiş oluyoruz.

? NASIL YAPARIM?

Interna eğitmeni Ece Dündaralp'in @ece.dundaralp Instagram hesabından takip edebilirsiniz.

Yerçekimiyle uyumlu hale gelin

FELDENKRAIS

? NEDİR?

İnsanı diğer canlılardan ayıran farklılıkları görebilme yeteneği kazandıran, hareket yoluyla farkındalık yaratmayı amaçlayan bir yöntem.

? NEYE YARIYOR?

Egzersiz sırasında düşüncelerle dolu zihin, enerjisini harekete yönlendiriyor. Böylece beden ve zihin işbirliği içinde hareket etmeyi öğreniyor. Uzun süre feldenkrais yöntemiyle çalışanlar, bilinçlilik halinin arttığını, bedenlerini daha akıcı kullandıklarını, duruşlarının yerçekimiyle uyumlandığını, psikolojik durumlarının daha dengeli olduğunu söylüyor.

? NASIL YAPARIM?

Feldenkrais yöntemi küçük, zorlayıcı olmayan, yumuşak hareketler aracılığıyla bedenimizdeki farklılıkları ayırt edebilmemize yardımcı oluyor. Hareketler genelde nefesle benzer bir ritimde yapılıyor. Hoca için sahinhelinyoga@gmail.com...

Dört temel kurala uymak şart

PSİKOSOMATİK HAREKET TERAPİSİ

? NEDİR?

Psikosomatik hareket terapisi bilinçle bedeni yeniden buluşturmayı, tanıştırmayı amaçlayan bir yöntem.

? NEYE YARIYOR?

Hareketlerin dört temel kuralı var. Yavaş, yumuşak, küçük ve kararlı. Derslerde genellikle küçük kaslar çok yavaş bir ritimde hareket ettiriliyor. Küçük, basit bir harekette bile ne kadar gereksiz kas kullanıldığı, efor sarf edildiği fark ediliyor. Böylece günlük yaşamda yürümek, oturup kalkmak, eğilmek gibi aslında bedenimizin çok sık kullandığı hareketlerde sarfedilen efor da azalmaya başlıyor. Günlük yaşamdaki hareket akıcılığı artınca sebebi bilinmeyen birçok ağrı, acı ve duyarlılık kendiliğinden kayboluyor. Psikosomatik hareket terapisi uzun süre uygulandığında motor sistem, sinir sistemi ve endokrin sistemi üzerinde olumlu etki yapıyor.

? NASIL YAPARIM?

Yöntem uygulanmaya başladıktan kısa bir süre sonra daha ağrısız ve akıcı hareket, dikey duruş, renkli duygu dünyası, problem çözme yeteneğinin gelişmesi gibi faydalar kendiliğinden ortaya çıkacak. Denemek için sık sık düzenlenen atölyelere katılabilirsiniz: sahinhelinyoga@gmail.com

Kickbox'un atası salonlara döndü

MUAY THAI

? NEDİR?

Güneydoğu Asya'da, Tayland, Mynmar, Kamboçya, Laos, Vietnam'da yaşayan Khmer adlı halkın savaş sanatı.

? NEYE YARIYOR?

Antrenmanlarda yapılan teknik, güç, kondisyon egzersizleriyle beraber ders alan öğrencilerin diğer mücadele ve dövüş spor branşlarına göre çok daha dayanıklı, güçlü ve mental olarak daha kararlı olduğu ortaya çıktı. İnsanın kendini sosyal hayatta güvende hissetmesi, özellikle kadına şiddetin karşısında Muay Thai sağlam bir kale.

Tekme ve yumruk teknikleriyle kickbox'a benzerliği olsa da diz ve dirsek kullanılan sert ve net vuruşlarla kickbox'tan ayrılıyor. Kickbox'un Muay Thai'den türediği düşünülüyor, antrenman metotları ve dövüş zekası olarak kickbox'un atası diye biliniyor.

? NASIL YAPARIM?

YouTube'daki Bektaş Emirhanoğlu (Muay Thai A Milli Takım sporcusu) hesabından ders ve antrenmanları ücretsiz takip edebilirsiniz. Özellikle 'Diz-dirsek-tekme-teep' başlıklı videolara göz atın.

Bunlar da var...

? Piloxing:

Pilates ve boksun birleşiminden oluşan piloxing, dansla birlikte bol kalori harcayıp sıkı bir vücuda sahip olmanızı sağlıyor. İsveç doğumlu Viveca Jensen'in bulduğu piloxing'de maksimum fayda sağlamak, dayanıklılığı arttırmak ve daha fazla kalori yakmak için çıplak ayakla ve ağırlık eldivenleriyle çalışılıyor. Yüksek ritimli müzikle uygulanan piloxing, bugün Hollywood yıldızlarının yeni fitness fenomeni.

? Sh'Bam:

Zumbadan sonra popülerleşen sh'bam; dans ederek kalori yakmanızı sağlayan zorlayıcı bir kardiyo fitness egzersizi. Dans ederek terlerken aynı zamanda koordinasyon ve çevikliğinizi arttırıyor. Yani yeni dans figürleri öğrenirken sıkılaşmanızı sağlıyor. Sh'bam için şekil almanın en eğlenceli yolu demek mümkün.

? Cxworx: 30 dakikalık yüksek tempolu çalışmalarla karın kasları, sırt, üst ve alt vücudu bağlayan bölümleri sıkılaştırmak ve düzenlemek için formüle edilmiş egzersiz türü. Merkez kaslar üzerinde 30 dakika boyunca çalışarak kasların yeteneğini geliştiriyor, doğru nefes almanızı sağlıyor ve duruş bozukluklarını önlüyor.

? HIIPA: Kalp atışınızı hızlandıran herhangi bir hareket olarak tanımlanıyor. Spor salonuna ihtiyaç duymadan yüksek yoğunluklu fiziksel aktivite gerçekleştirmek için sadece hareket etmeniz yeterli. Gün içerisinde bir rutin olarak yaptığımız hareketlerin hemen hemen hepsini kapsıyor. Sevdiğiniz bir müzik eşliğinde merdivenleri inip çıkmak, market alışverişinin poşetlerini taşımak, araba yıkamak hatta dans etmek… Önemli olan gün içerisinde 5-10 dakikanızı ayırıp vücudunuzun hareket etmesini sağlayarak en basit yolla kalori yakmanız.

? Jiriki seitai: Jiriki, kişinin kendi kendini iyileştirme, kendi çabasıyla kurtuluş veya aydınlanma elde etme yeteneği anlamına gelen Budizm terimi. Kendinizi iyileştirme gücünü geliştirmeyi, kronik rahatsızlıkları ve ağrıları önleyip düzeltmeyi amaçlıyor. Toksinleri temizlemek, esnekliği arttırmak ve eklemleri açmak bu tekniğin en önemli faydalarından. Acıyı, dengesiz noktaları veya gerginlikleri bulabilmek için vücudun nasıl dinlenmesi gerektiği öğretiliyor. Jiriki, vücudunuzu hizalamaya yaradığı gibi shiatsu masajı, yoga ve meditasyonun çeşitli öğelerini birleştirerek fiziksel ve zihinsel sağlığı da beraberinde getiriyor. Sadece genç ve esnek insanlar için değil, aynı zamanda engelliler, yaşlılar ve çocuklar için de uygun.