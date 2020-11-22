Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı

Birinci Karabağ Savaşı'nda, Türkçe bildiği için birçok Azerbaycanlının ölümünde rol alan Ermeni milis, yakın takip sonucu 30 yıl sonra yakalandı. Ermenilerin 'Yaşlı kişilere eziyet edildiği' iddiası sonrası yakalanan kişinin birçok kişiyi öldüren savaş suçlusu olduğu duyuruldu.

SAVAŞ SUÇLULARI LİSTESİNDE 45. SIRADA

Ermenistan medyasında Azerbaycanlılar yaşlı bir sivile işkence ediyor propagandası ile yayınlanan videodaki kişi Azerbaycan'ın aradığı savaş suçlularının 45. sırasında yer alan Jonik Tevosyan. Tevosyan, Hocalı katliamına katılmakla suçlanıyor.