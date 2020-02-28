Hocalı gazisi: "Ermeni vandallarının asırlardır Müslüman dünyasına gösterdikleri vahşiliğin devamı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hocalı gazisi: 'Ermeni vandallarının asırlardır Müslüman dünyasına gösterdikleri vahşiliğin devamı... - Son Dakika

Hocalı gazisi: "Ermeni vandallarının asırlardır Müslüman dünyasına gösterdikleri vahşiliğin devamı...

6 saat önce

Hocalı gazisi Paşayeva Muebbet, Hocalı katliamına ilişkin olarak, "Ermeni vandallarının asırlardır Müslüman dünyasına gösterdikleri vahşiliğin devamı gibidir" dedi.

Hocalı gazisi:

Hocalı gazisi Paşayeva Muebbet, Hocalı katliamına ilişkin olarak, "Ermeni vandallarının asırlardır Müslüman dünyasına gösterdikleri vahşiliğin devamı gibidir" dedi.


Hocalı katliamının 28. yıl dönümü nedeniyle TBMM'de açılan resim sergisinde katliamı anlatan Hocalı gazisi Paşayeva Muebbet, katliamın tarihlerinin en derin yarası olduğunu söyledi. Muebbet, "Bu katliamda insanlar evlerinde, yattıkları yerlerde 366. Motorlu Alayı'nın askerlerince vahşice evlerinden atılmıştır. Çocuklar, anneler, günahsız insanlar vahşice ezildiler. İnsanların başları kesildi, çocukların kafaları annelerin gözleri önünde kesildi, annelerin ayakları altına atıldı. Dünyaya çocuk getirmeye hazırlanan annelerin Erreni vahşileri tarafından karınları kesildi, o çocuk çıkarıldı, çocuk süngüye takıldı, ateşlerde yandı. Babanın başı kesildi, annenin karnına yerleştirildi. O anne, babaların günahları neydi" ifadelerini kullandı.


Ermenilerin yaptığı vahşetin dünyaya sığmadığını anlatan Muebbet, "Ermeni vandallarının asırlardır Müslüman dünyasına gösterdikleri vahşiliğin devamı gibidir. Hocalı katliamını dünyaya göstermek için bize gösterdiğiniz saygıya, desteğe, sevgiye, Azerbaycan'ın, Karabağ'ın şehit anaları, bacıları adına, Azerbaycan'da topraklarımızın müdafaasında canlarını koymuş Karabağlılar adına her birinize teşekkür ediyorum. Karabağ'da doktor gibi çalıştım. İki erkek kardeşim Azerbaycan topraklarının müdafaasında kahramanca şehit oldular" diye konuştu. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin Suriyeli mültecileri engellememe kararının ardından Yunanistan sınıra asker yığıyor
Son dakika: Erdoğan ve Putin, İdlib'deki gelişmeleri telefonda görüştü İdlib şehidinin babası: "Var olsun devletimiz, vatan sağ olsun" Son dakika: İdlib'de 33 şehit vermemizin ardından Erdoğan'dan ilk açıklama: Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmayacak

Son Dakika Haberleri
16:12 Helen Mirren'a Onursal Altın Ayı ödülü
15:42 Demet Akalın'dan flaş mülteci yorumu!
15:32 Ünlü isimler, 33 şehidimizin ardından konserlerini iptal etti
14:02 Picasso'nun "Jacqueline'nin Portresi" tablosu 6,5 milyon Euro'ya satışta
13:42 İvana Sert zirvede pastırma kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 16:54:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hocalı gazisi: "Ermeni vandallarının asırlardır Müslüman dünyasına gösterdikleri vahşiliğin devamı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]