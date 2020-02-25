Hocalı Katliamı 28'inci yıl dönümünde KBÜ'de anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hocalı Katliamı 28'inci yıl dönümünde KBÜ'de anıldı - Son Dakika

Hocalı Katliamı 28'inci yıl dönümünde KBÜ'de anıldı

6 saat önce

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde 1992 yılında yaşanan Hocalı Katliamı'nda yaşamını yitirenler Karabük Üniversitesinde anıldı.

Hocalı Katliamı 28'inci yıl dönümünde KBÜ'de anıldı, System.String[]

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde 1992 yılında yaşanan Hocalı Katliamı'nda yaşamını yitirenler Karabük Üniversitesinde anıldı.


Karabük Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kulübü tarafından Hocalı Katliamı'nın 28. yıl dönümünde 'Sonsuz Koridor' adlı belgesel film gösterimi gerçekleştirildi. Yönetmenliğini Aleksandras Brokas'ın yaptığı filmde Hocalı Katliamı'nda yaşananlar ve masum insanların katledilmesi anlatıldı.


15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleşen gösterime Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Asker, Dr. Öğretim Üyesi Marziye Memmedli, Karabük İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç, öğrenciler ve davetliler katıldı.


Hocalı Katliamı'nı, olayın kahramanları, mağdurları ve görgütanıkları ile sunan, anlatımını ise Jeremy Irons'ın yaptığı 'Sonsuz Koridor' adlı belgesel filminde izleyenler duygusal anlar yaşadı. - KARABÜK

Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:40 Kaynak: İHA
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