Son Dakika Haberleri: Hocalı Katliamı İsveç'te Anıldı

Hocalı Katliamı İsveç'te Anıldı

1 saat önce

İsveç'te Hocalı Katliamı'nın 27'nci yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Hocalı Katliamı İsveç'te Anıldı, System.String[]
İsveç'te Hocalı Katliamı'nın 27'nci yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Türkler ve Azerbaycanlıların katılımıyla Hocalı Katliamı'nın 27. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anısına etkinlik düzenlendi. Anma töreninde saygı duruşunun ardından katliam ile ilgili bir belgesel gösterildi.

26 Şubat 1992'de Azerbaycan'a bağlı Dağlık Karabağ bölgesinin Hocalı kasabasında Ermenistan'a bağlı kuvvetler 613 Azerbaycanlıyı şehit etmişti. - STOCKHOLM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:47 Kaynak: İHA

Stockholm, İsveç, Güncel
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