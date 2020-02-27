Hocalı Katliamı Kanada'da protesto edildi - Son Dakika
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Hocalı Katliamı Kanada'da protesto edildi

38 dakika önce

Ermenistan'ın 1992 yılında Azeri topraklarının yüzde 20'sini işgali sırasında Hocalı kasabasında gerçekleştirdiği katliam Kanada'da protesto edildi.

Ermenistan'ın 1992 yılında Azeri topraklarının yüzde 20'sini işgali sırasında Hocalı kasabasında gerçekleştirdiği katliam Kanada'da protesto edildi.

Kanada'nın başkenti Ottawa'daki federal parlamento binası önünde toplanan yaklaşık 500 kişilik grup, ellerindeki bayrak ve pankartlarla katliama dikkati çekti. Aralarında Kanada Azerbaycan Türkleri Derneği'nin de bulunduğu 7 ayrı Azeri sivil toplum kuruluşu tarafından ortaklaşa organize edilen protesto sırasında, katliamın 28. yılında bile acıların ilk günkü kadari taze olduğu dile getirildi. Parlamento binası önünde toplanan gruba, Kıbrıs, Batı Trakya, Türkiye ve Kerkük Türkleri de destek verdi.

Grup buradan yürüyüşe geçerek, ellerindeki bayrak ve pankartlarla Ermenistan Büyükelçiliğine kadar yaklaşık 3 kilometre yürüdü. Yürüyüş sırasında "Hocalı için adalet", "Ermeni teröristler Karabağ'dan defolun", "Karabağ Türk toprağıdır" ve "Karabağ bizim olacak" gibi sloganlar atıldı.

Grubun protestosu sırasında Kanada polisi de Ermenistan Büyükelçiliği önünde güvenlik önlemi aldı. Protesto gösterisi olaysız sona erdi.

Ermenistan ordusu 26 Şubat 1992'de girdiği Hocalı'da çocuklar ve kadınlar dahil yüzlerce sivili öldürmüş ve binden fazlasını da rehin almıştı. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde büyük bir soykırıma imza atan Ermeniler, 28 yıl önce 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azeriyi vahşice katletti. Son yıllarda işlenmiş en büyük soykırım ve savaş suçu olarak tarihe geçen olayın failleri ise henüz hesap vermedi.

Hocalı Katliamı Kanada'da protesto edildi

Kanada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:07 Kaynak: AA
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