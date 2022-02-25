Hocalı Katliamı kurbanları Adana'da anıldı - Son Dakika

Azerbaycan'ın Hocalı kentinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 kişinin katledilmesinin 30. yılında Adana'da anma programı düzenlendi.

Azerbaycan İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği tarafından Adana Kız Lisesi'nde düzenlenen programda, Hocalı Katliamı'na ilişkin fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

Programda konuşan Dernek Başkanı Belkıs Yakıcı, Hocalı Katliamı'nın "soykırım olduğunu" söyledi.

Katliamın sadece Azerbaycan Türklerine karşı değil tüm insanlığa karşı işlenmiş insanlık suçu olduğunu dile getiren Yakıcı, " Ermenistan, uluslararası hukuku hiçe sayıp Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini oluşturan Karabağ'ı böyle acımasızca işgal etmişti." dedi.

Yakıcı, 30 yıl sonra 44 gün süren savaşla toprakların geri alındığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Ne mutlu ki Karabağ bağımsızlığına kavuştu. Dünyada sadece Karabağ Şuşa'da yetişen har-ı bülbül adlı orkide artık özgür topraklarda açacaktır. İnşallah bu acıları tekrar yaşamayız. Türkler, barışı, dostluğu, kardeşliği savunan güzel bir halktır. Hocalı ve Karabağ'da hayatlarını vermiş şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz."

Konuşmanın ardından "Hocalı Katliamı" konulu belgesel izlenime sunuldu.