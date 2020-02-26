Hocalı katliamı kurbanları Bağcılar'da anıldı - Son Dakika

Ermeniler tarafından 1992'de Azerbaycan'ın Hocalı şehrinde gerçekleştirilen katliamda öldürülen 613 kişi, Bağcılar'da anıldı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Dostluk Parkı'ndaki Hocalı Katliamı Anıtı önünde gerçekleşen anma programına, Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Muavin Konsolosu Ramiz Hacızade, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Yardımcısı Ali Erdoğan, kamu kurumu temsilcileri, muhtarlar ve ilçe sakinleri katıldı.

Katliamda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulan programda, Kur'an-ı Kerim ve dua okundu.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, programa gönderdiği mesajda, katliamı kınadığını ve ölenleri rahmetle andığını belirtti.

Çağırıcı, mesajında "Azerbaycanlı kardeşlerimizin 28 yıl önce Hocalı'da karşı karşıya kaldıkları insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olan bu vahşi saldırıyı, her zaman kalbimizin en derinlerinde hissediyor, bu acıyı en içten duygularımızla paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ermenistan birlikleri, 26 Şubat 1992'de eski Sovyet ordusunun 366'ncı Motorize Alayı ile Azerbaycan'ın Hocalı şehrini işgal ederek, 63'ü çocuk, 106'sı kadın, 70'i yaşlı 613 kişiyi katletmişti. Katliamdan 76'sı çocuk 487 kişi ağır yaralı kurtulmuştu. Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir almış, bunların 150'sinden haber alınamamıştı.