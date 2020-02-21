Hocalı Katliamı kurbanları Bosna Hersek'te anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hocalı Katliamı kurbanları Bosna Hersek'te anıldı - Son Dakika

Hocalı Katliamı kurbanları Bosna Hersek'te anıldı

7 saat önce

Azerbaycan'da Ermenilerin 26 Şubat 1992'de gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'nın kurbanları, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da törenle anıldı.

Hocalı Katliamı kurbanları Bosna Hersek'te anıldı, System.String[]

Azerbaycan'da Ermenilerin 26 Şubat 1992'de gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'nın kurbanları, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da törenle anıldı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 kişinin öldürüldüğü katliamın 28'inci yılında Azerbaycan'ın Saraybosna Büyükelçiliğince düzenlenen törende, Azerbaycan-Bosna Hersek Dostluk Parkı'ndaki Savaş Kurbanları Anıtı'na çiçek bırakılıp kurbanlar için dua edildi.

Anma etkinlikleri kapsamında ayrıca, Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde (IUS) yazar Sariyya Muslumgizi'nin "Onlar Asla Büyümeyecekler" isimli kitabının tanıtımı ve katliam fotoğraflarından oluşan serginin açılışı da yapıldı.

Üniversitedeki programa Azerbaycan Büyükelçisi Eldar Hasanov'un yanı sıra Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım, akademisyenler, öğrenciler ve 1995'te soykırımın yaşandığı Srebrenitsalı kurban yakınları da katıldı.

Büyükelçi Hasanov, burada yaptığı konuşmada, 26 Şubat'ın Azerbaycan halkı için acı bir tarih olduğunu vurgulayarak, Azerbaycan'ın, topraklarının tek bir karışının dahi kuşatılmasına müsaade etmeyeceğini söyledi.

Yazar Muslumgizi de dört dilde basılan kitabında, Hocalı'daki katliamda öldürülen çocuklar hakkında ulaştığı bilgileri kaleme aldığını aktardı.

Rektör Yıldırım ise Hocalı Katliamı kurbanlarının, soykırımın yaşandığı Bosna Hersek'te de anılmasının önemine işaret ederek, "Hepimiz benzer acılar yaşadık. Onların acıları bizim acımız, onların sevinci bizim sevincimiz." dedi.

Azerbaycan, Saraybosna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:50 Kaynak: AA
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