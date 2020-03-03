Hocalı katliamı kurbanları düzenlenen etkinlikle anıldı - Son Dakika
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Hocalı katliamı kurbanları düzenlenen etkinlikle anıldı

6 saat önce

Ermenilerce 26 Şubat 1992'de katledilen 613 Azerbaycan vatandaşı Kağıthane Belediyesi'ne bağlı Gültepe Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Hocalı katliamı kurbanları düzenlenen etkinlikle anıldı, System.String[]

Ermenilerce 26 Şubat 1992'de katledilen 613 Azerbaycan vatandaşı Kağıthane Belediyesi'ne bağlı Gültepe Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikle anıldı. Etkinliğe Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de katıldı.


Kağıthane Belediye'sinin desteklediği anma programı önce sergiyle başlayıp daha sonra tiyatro gösterisiyle devam etti. Aralarında olayı bizzat yaşayan, baskın gecesi ablası ve abisi esir düşen Eldeniz Aqayev de tiyatro anında göz yaşlarına hakim olamadı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Hocalı Katliamı'nı "Tarihin gördüğü en büyük vahşetlerden biri" olarak niteleyerek, "İnancı Müslüman, milliyeti Türk olduğu için şehit edilen tüm soydaşlarımızı rahmetle anıyorum. Hocalı'da yaşanan vahşeti unutmadık, unutturmayacağız" şeklinde konuştu.


Organizasyonu düzenleyen genel koordinatör Ayhan Ünlü ise, "Hocalı Katliamı 1992 yılında Azerbaycan'da Ermeni çeteleri tarafından yapılmış bir soykırımdır. Karabağ'a bağlı Hocalı bölgesinde yaşlı genç, çoluk çocuk dinlemeden 613 soydaşımız katledildi. Bunun acısını hala yaşıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Azerbaycan, Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:55 Kaynak: İHA
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