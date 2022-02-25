Hocalı Katliamı kurbanları İsveç'te anıldı - Son Dakika

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kentinde 1992'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 kişinin katledilmesinin 30. yılında İsveç'in başkenti Stockholm'de anma programı düzenlendi.

Azerbaycan'ın Stockholm Büyükelçiliği tarafından Gallery Peppa Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa, Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov, Azerbaycan'ın Stockholm Büyükelçisi Zajur Ahmadov, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, İsveçli fotoğraf sanatçısı Mikael Silkeberg ve STK üyeleri katıldı.

Programda Silkeberg'in Kasım 2021'de Karabağ'da fotoğrafladığı, Ermeni katliamında zarar gören tarihi yapılar sergilendi.

Azerbaycan Diaspora Bakanı Muradov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hocalı İçin Adalet Kampanyası" başlattık ve 47 ülkede Hocalı Katliamı'nın soykırım sayılması için aynı anda program yapacağız. İsveç'te yaşayan insanlar bizim acımızı bilsinler. Hocalı Katliamı'nda 613 vatandaşımız hayatını kaybetti. 26'sı anne ve babalarını kaybetmek üzere 36 çocuk öksüz kaldı." ifadesini kullandı.

Azerbaycan'ın Stockholm Büyükelçisi Ahmadov ise İsveçli fotoğraf sanatçısı Mikael Silkeberg'in fotoğrafları ile Hocalı Katliamı'nın kurbanlarını andıklarını ve bu kanlı katliamın ardından kalan kalıntıların bir kısmını fotoğraflarla insanlara sunduklarını söyledi.