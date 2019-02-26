Hocalı Katliamı" Kurbanları Kocaeli'de Anıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Azerbaycan'da Ermenilerin 26 Şubat 1992'de yaptığı Hocalı katliamının kurbanlarını anmak amacıyla tören düzenlendi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Azerbaycan'da Ermenilerin 26 Şubat 1992'de yaptığı Hocalı katliamının kurbanlarını anmak amacıyla tören düzenlendi.



AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Yenişehir Mahallesi'ndeki Hocalı Şehitler Anıtı'ndaki etkinlikte yaptığı konuşmada, Anadolu'da insanların Ermenilerin mezalimine uğradıklarını söyleyerek, kendi akrabalarının da Ermeniler tarafından katledildiğini savundu.



Hocalı'daki katliamı unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını dile getiren Yaman, "Güçsüz olduğumuzda fırsat kollayanlar bizleri katlettiler fakat biz güçlü olduğumuzda dünyaya adaletle hükmettik. Bugün Türkiye giderek güçleniyor. Biz güçlendikçe dünya insanları mutlu olacak. Biz yeryüzünde adaletle hükmedeceğiz." dedi.



Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Dündar da Türkiye ile Azerbaycan'ın, tarihin her döneminde birbirinin yanında olduğunu ifade etti.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir." dediğini dile getiren Dündar, konuşmasına şöyle devam etti:



"İlham Aliyev'in dediği gibi biz iki devlet bir milletiz. Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye yedi düvelle savaşırken Azerbaycan'ın başında Neriman Nerimanov vardı ve ilk yardım oradan geldi. Genç kızlar altınlarını, küpelerini Türk Büyükelçiliği'ne teslim etti. Gazi Paşa bunun üzerine Nerimanov'a bir mektup yazdı ve 'Borcumuzu en kısa sürede ödeyeceğiz.' dedi. Nerimanov, cevabında 'Kardeşin kardeşe borcu olmaz paşam.' dedi. Çanakkale Savaşı'nda 2800'den fazla Azerbaycan Türkü gönüllü gelip savaştı ve şehit düştü."



Dündar, Hocalı katliamında şehit olan 613 kişinin sivil ve savunmasız insanlardan oluştuğunu ifade etti. Geçmişini bilmeyen birey ve toplumların geleceklerini de inşa edemeyeceklerini vurgulayan Dündar, bugün Azerbaycan'ın ordusunun düne göre çok daha güçlü olduğunu ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının bir gün muhakkak kurtarılacağına inandığını söyledi.



Konuşmaların ardından, katılımcılar Hocalı Şehitleri Anıtı'na karanfil bırakıp, şehitler için dua etti.



Etkinliğe, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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