Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler Azerbaycan'da anıldı

Azerbaycan 'ın başkenti Bakü 'de, Hocalı Katliamın'da 28'inci yı l dönümü kapsamında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Binlerce kişi, 'Ana Feryadı' anıtına akın etti.Hocalı Katliamı dolayısıyla düzenlenen törene, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva anıta gül ve karanfil bıraktı. Hükümet ve askeri yöneticiler, törende hazır bulundu. Törende binlerce Azerbaycanlı, Ermenilerin katlettiği 613 kişiyi anmak ve saygı duruşunda bulunmak için 'Ana Feryadı' anıtı etrafında toplandı.

Azerbaycan Milletvekili Adil Aliyev DHA 'ya yaptığı açıklamada, 28 yıl önce Azerbaycan'ın Hocalı kasabasında 613 Azerbaycan Türkü'nün şehit edildiğini ifade etti. Bunun Sadece Azerbaycan'a değil, tüm Türk dünyasına yönelik yapılmış bir katliam olduğunu vurgulayan Adil Aliyev, konuşmasına şöyle devam etti

'Osmanlı'nın kendilerine soykırım yaptığı yalanını kullanan Ermeniler, 1992'de insanlık tarihinin en acımasız soykırımına imza attı. Sovyet desteğiyle Azerbaycan toprağı Hocalı'da Ermeniler tarafından gerçekleştirilen katliamda, 63'ü çocuk, 106'sı kadın, 70'i yaşlı, toplamda 613 kişi hunharca öldürüldü. Hocalı'da Ruslar tarafından desteklenen Ermenilerin yaptıkları soykırımın şahitleri hala yaşıyor. Ama tüm delillere ve şahitlerin ifadelerine rağmen dünya, Hocalı gerçeğini görmüyor. Soykırımın dünyaya tanıtılması için mücadelemiz sonuna kadar sürecek' dedi.

'HOCALIYA ADALET KAMPANYASI DÜNYAYA SESİMİZİ DUYURUYOR?

Gazeteci Hacıbey Heyderli, 2008 yılından itibaren Haydar Aliyev Vakfı Başkan Yardımcısı Leyla Aliyeva 'nın girişimiyle dünyanın birçok ülkesinde 'Hocalı'ya Adalet' kampanyası çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerin, 28 yıl önce Ermenilerin Hocalı kentinde yaptıkları soykırım politikasının uluslararası kamuoyuna ulaştırılmasında büyük bir rol oynadığını söyledi. Ermenilerin aslında tarih boyunca Türk ırkına karşı bir düşmanlığı olduğunu söyleyen Heyderli, 'Ermenilerin aslında tarih boyunca Türk ırkına karşı bir düşmanlığı vardı. Tarihi araştırırken onların ne kadar işgalci bir devlet olduğunu görmek mümkündür. Ermeniler her zaman başka milletlerin toprakların göz dikmiş bir toplumdur. Bugün Azerbaycan'ın topraklarının yüzde 20'si Ermeni işgali altında dedi.

'SOYKIRIMI YAPANLAR, ADALET KARŞISINDA HESAP VERMELİ?

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva ise Hocalı Katliamı'nı yapanların hala adalet karşısında hesap vermediğini ifade ederek, 'Soykırımı yapanlar adalet karşısında hesap vermeli. Dünya hala bu ağıta sessiz kalıyor. Onlarca alınmış kararlar var ama uygulamada hala dünya suskun' dedi.

Yapılan işgalin sonunda 1 milyon insanın topraklarını terk etmek zorunda bırakıldığını belirten Paşayeva, sözlerini şöyle sürdürdü

'Hocalı'da, Karabağ'da 1 milyon insan kendi evine dönemiyor. Düşünebiliyor musunuz, hep insan haklarından konuşan Avrupa'da, 28 yıl önce Ermenistan tarafından insan haklarının yok edilmesine sessiz kalınıyor. En önemli hak, insanın kendi evinde yaşama hakkıdır. Ama bu insanların kendi evlerine yaşama hakkına izin vermiyorlar. Maalesef insan haklarından konuşan Avrupa'da bu insanların, göçmenlerin sesine destek vermiyor.?