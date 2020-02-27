Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı

6 saat önce

Hocalı Katliamı'nın 28. yılı nedeniyle Ankara'da anma etkinliği düzenlendi.

Hocalı Katliamı'nın 28. yılı nedeniyle Ankara'da anma etkinliği düzenlendi.

Keçiören'deki Azerbaycan Parkı'nda, Azerbaycan Büyükelçiliği ve Keçiören Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen program, iki ülke milli marşlarının okunması, şehitlere saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programa, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Khazar İbrahim, milletvekilleri, belediye başkanları ve siyasiler katıldı.

Kıran, Türkiye Cumhuriyeti ve Dışişleri Bakanlığı olarak her zaman Azerbaycanlı kardeşlerinin yarasını, onların duyduğu acıyı dünyanın her köşesinde temsil etmek gibi bir sorumluluk taşıdıklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun selam ve taziye mesajını aktaran Kıran, "Rahmetli Haydar Aliyev 'bir millet iki devlet' olarak bizim birbirimize olan duygularımızı formüle etmişti. Ama her zaman söylüyoruz, biz sadece bir millet iki devlet olarak artık bu ilişki düzeyinin, bu duygu birlikteliğinin ifade edilemeyeceğini de biliyoruz. O dönemlerde bu çok anlamlıydı ama şu anda ilişkilerimiz ve dayanışmamız öyle bir noktaya geldi ki biz bütün uluslararası platformlarda yeri geldiğinde bir devlet olmasını bilen iki devletiz. Acılarımızın hesabını sorma konusunda, ortak davamızı temsil etme konusunda her zaman Türkiye ve Azerbaycan dünyanın her platformunda tek devlet olarak temsil edilmeye devam edecektir." diye konuştu.

Kıran, Hocalı'da yaşanan acının hesabının sorulması ve Azerbaycan'ın işgal edilen topraklarının iade edilmesi gerektiğini belirterek, bütün uluslararası platformlarda bunu takip etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Hocalı'yı unutmayacaklarını söyleyen Kıran, Türkiye'nin dört bir yanına dikilen anıtlarla Hocalı'yı her zaman yad etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Büyükelçi Khazar İbrahim ise, 28 yıldır Hocalı'daki acı ve ağrıyla yaşadıklarını belirterek, şehitlerin hatıralarını yaşatan Türkiye'yi her zaman yanlarında gördüklerini aktardı.

Bakü'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in iki ülke arasındaki dostluğu ve iş birliğini tüm dünyaya gösterdiğine dikkati çeken İbrahim, Türkiye'nin birçok yerinde Hocalı anıtının bulunduğunu belirtti.

Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı

Azerbaycan, Keçiören, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:58 Kaynak: AA
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