Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler, Türkiye Barolar Birliğinde anıldı - Son Dakika

Hocalı Katliamı'nın 28. yılı dolayısıyla Türkiye Barolar Birliğince (TBB) anma etkinliği düzenlendi.

TBB Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Azerbaycan Büyükelçiliği ve TBB ev sahipliğinde düzenlenen programa TBB Başkan Vekili Ünsal Toker, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Khazar İbrahim ve çok sayıda avukat katıldı.

Büyükelçi Khazar, burada yaptığı konuşmada acılı bir günde toplandıklarını belirterek, İdlib'deki şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajını ilettiğini aktaran Khazar, bunun "tek millet iki devlet" olarak acılı günlerde yan yana bulunduklarının göstergesi olduğunu söyledi.

Khazar, "Biz yıllar geçtikçe onları hatırlayacağız. Hocalı'daki soykırımın hukuki, tarihi ve siyasi olarak da analizler yapmalıyız ki şehitlerimiz ölmesin." değerlendirmesinde bulundu.

TBB Başkan Vekili Ünsal Toker de Ermeni güçlerinin Hocalı'daki katliam öncesinde hazırlıklar yaptığını ve 613 masumla savunmasız insanı katlettiğini ifade etti.

Katliamdan kaçmak isteyen bin 275 kişinin esir alındığına ve 150 kişiden ise bugüne kadar herhangi bir haber alınamadığına dikkati çeken Toker, Hocalı'da yaşananların bir vahşet değil soykırım olduğunu vurguladı.

Konuşmalar sonrasında Hocalı Katliamı'yla ilgili kısa video gösterimi yapıldı ardından Hocalı'da yaşananlara ilişkin panel düzenlendi.