Son Dakika Haberleri: Hocalı Katliamı'nın 27. Yılı

Hocalı Katliamı'nın 27. Yılı

38 dakika önce

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı.

Hocalı Katliamı'nın 27. Yılı, System.String[]
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı.

Gürcistan'da yaşayan Azerbaycanlılar, başkentte vatandaşlar ve turistlere katliamla ilgili bilgi verdi.

Gürcistan ile Azerbaycan bayrakları taşıyan ve "Hocalı için adalet" yazılı yelekler giyen Azerbaycanlılar, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği eski Tiflis semtinde katliamı anlatan broşürler dağıttı.

Tiflis'teki Azerbaycan Kültür Merkezi'nde de katliamda hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçiliği yetkilileri, Gürcü akademisyen ve uzmanlar, vatandaşlar ve gazeteciler katıldı.

Programda Azerbaycan ve Gürcistan'ın 1990'lı yıllardan beri toprak bütünlüğü sorununa karşı mücadele ettiği vurgulandı, "Hocalı Katliamı" konulu sergi açıldı ve kısa film gösterimi yapıldı.

Ermeni güçlerin, Hocalı'da 25-26 Şubat 1992'de gerçekleştirdiği katliamda 106 kadın, 63 çocuk ve 70'i yaşlı olmak üzere 613 sivil hayatını kaybetti. Katliamdan 76'sı çocuk 487 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu, Ermeni güçleri bin 275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden bugüne kadar haber alınamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:44 Kaynak: AA

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