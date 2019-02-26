Son Dakika Haberleri: Hocalı Katliamı'nın 27. Yılı

Hocalı Katliamı'nın 27. Yılı

24 dakika önce

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Bizler Hocalı'yı unutmadık, unutturmayacağız. Can Azerbaycan'ımıza tekrar başsağlığı niyaz ediyorum.

Hocalı Katliamı'nın 27. Yılı, System.String[]
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Bizler Hocalı'yı unutmadık, unutturmayacağız. Can Azerbaycan'ımıza tekrar başsağlığı niyaz ediyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Kahrolsun Ermeni mezalimi, yaşasın Azerbaycan Türklüğü." ifadelerini kullandı.

Geylan, Hocalı Katliamı'nın 27. yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, yaşanan katliamı bir kez daha kınadığını belirtti.

Katliam karşısında sessiz kalan uluslararası kuruluşları ve yaptırım uygulamayan devletleri de eleştiren Geylan, şunları kaydetti:

"Bu, bölgedeki Azerbaycan Türklerini ortadan kaldırmaya teşebbüs eden bir soykırımdır. Sessiz kalan, Ermenistan'ın özür dilemesine yönelik hiçbir adım atmayan, yaptırım uygulamayan, ağızlarına yalanlarla dolu sözde Ermeni soykırımını dolarken Hocalı Katliamı karşısında dilsiz şeytana dönen tüm uluslararası kuruluşları, demokrasi, insanlık dersi veren sözde gelişmiş devletleri de kınıyorum. Sessiz kalan her kimse bu soykırımın adeta bir ortağıdır."

"Bizler Hocalı'yı unutmadık, unutturmayacağız. Can Azerbaycan'ımıza tekrar başsağlığı niyaz ediyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Kahrolsun Ermeni mezalimi, yaşasın Azerbaycan Türklüğü." ifadelerini kullanan Geylan, Ermenistan'ın Karabağ'daki işgaline son vermesi gerektiğini de vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:32 Kaynak: AA

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