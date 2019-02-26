Son Dakika Haberleri: Hocalı Katliamı'nın 27. Yılı

Hocalı Katliamı'nın 27. Yılı

2 saat önce

MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, 27. yılında Hocalı Katliamı'nı ve Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında süregelen işgalini kınadı.

Hocalı Katliamı'nın 27. Yılı, System.String[]
MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, 27. yılında Hocalı Katliamı'nı ve Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında süregelen işgalini kınadı.

Kılıç, yazılı açıklamasında, 26 Şubat 1992'nin Ermenilerin, Rusların desteğiyle Karabağ'da 613 Azerbaycan Türk'ünü katlettikleri elim olayın 27. yılı olduğunu belirtti.

Savunmasız insanları hunharca katleden ve bir soykırım gerçekleştiren Ermenileri şiddet ve nefretle kınadığını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, Azerbaycanlı kardeşlerimize ve tüm Türk dünyasına başsağlığı diliyorum. Tarih boyunca savaşta hiçbir sivili hedef almayan, her dönemde dünyaya insanlık dersi veren Türk milleti, acımasızca katledilmiştir. Buradan Azerbaycanlı kardeşlerimize sesleniyorum,Türk milleti Azerbaycanlı kardeşlerinin her zaman yanında olacaktır. Bizler, her zaman ve her yerde, yapılan bu soykırımı bütün dünyaya duyurarak insanlığın bu olaya karşı sessiz kalmamasını sağlayacağız. Soydaşlarımızın canına, malına, namusuna kasteden Ermeni zulmünü unutmayacağız ve unutturmayacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:00 Kaynak: AA

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