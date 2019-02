Hocalı Katliamı'nın 27. Yılı

Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi Türk Töresi ve Harsı Topluluğunca "Hocalı Katliamı'nın 27. Yıl Dönümü" programı düzenlendi.



Üniversitenin Itri Konferans Salonu'ndaki programa öğretim görevlileri, üniversite öğrencileri, basın mensupları ve davetliler katıldı.



Katliamda hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunun ve Türkiye ile Azerbaycan milli marşlarının okunmasının ardından konuşan Prof. Dr. Aygün Attar, Hocalı'da yaşanan acının her geçen yıl daha da derinden idrak edildiğini ve hissedildiğini belirtti.



Attar, Türk gençliğinin kendi tarihini okuması ve anlatması gerektiğini kaydederek gençliğin slogana değil icraata ihtiyacı olduğunu belirtti.



"Hocalı Katliamı Kafkasya'nın en büyük katliamıdır" diyen Attar, Ermeni çetelerinin Sovyetleri arkasına alarak bu katliamı düzenlediğini söyledi.



Attar, "Srebrenitsa'da olduğu gibi Hocalı'da da dünya adalet imtihanında sınıfta kalmıştır." dedi.



Ermeni mezalimine karşı Türk dünyasının sesini yeterince duyurmadığını savunan Attar, "Türk gençliği tarihini okumalıdır. Sadece slogan atmak da yeterli değildir. İcraata ihtiyacımız var. Bunun için de belge ve bilgi havuzuna ihtiyacımız var. Bu coğrafyada bizim varlığımızdan rahatsız olanlar var." diye konuştu.



"Karabağlı bir ailenin evladıyım. Aile büyüklerimin kabirleri Ermeni işgali altındadır." ifadelerini kullanan Attar, Doğu Türkistan'daki Çin zulmüne de değindi.



Türk dünyası genelinde bir ağ kurularak Uygurlara yapılan zulmün dünyaya duyurulması gerektiğini kaydeden Attar, "3 milyondan fazla Uygur Türkü dindaşımız ve soydaşımız kamplarda fiziksel ve zihinsel işkenceye maruz kalmaktadır. Bunun sebebi de dini kimliğine sahip çıkmasıdır. Dinin birleştirici gücü dolayısıyla Türkistanlardan korkuluyor. Allah hiç kimseyi devletsiz etmesin. Devletliliğimizin kıymetini bilelim." değerlendirmesinde bulundu.

