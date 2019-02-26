Hocalı Katliamı'nın 27. Yılı

Malatya'da, MHP İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Hocalı Katliamı'nın 27. yılı nedeniyle fotoğraf sergisi açıldı.

Malatya'da, MHP İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Hocalı Katliamı'nın 27. yılı nedeniyle fotoğraf sergisi açıldı.



MHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, MHP İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Soykan Meydanı'nda Hocalı Katliamı ile ilgili fotoğraf sergisi açıldı.



MHP Kadın Kolları İl Başkanı Selma Çiçek, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Hocalı'da insanlık suçu işlendiğini belirterek, "Tarihe yazılan en kanlı katliamlardan biri Hocalı. 613 Azerbaycan Türkü'ne karşı uygulanan Hocalı Katliamı'nın üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen, yüreklerdeki acı, ilk günkü gibi tazeliğini koruyor. Ermeniler tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında gerçekleştirilen katliamda çocuk, yaşlı, genç demeden katledilen soydaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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