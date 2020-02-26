Hocalı Katliamı'nın 28. yıl dönümü: Katliam mı 'soykırım' mı? Kim nasıl kabul ediyor? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hocalı Katliamı'nın 28. yıl dönümü: Katliam mı 'soykırım' mı? Kim nasıl kabul ediyor? - Son Dakika Dünya

Hocalı Katliamı'nın 28. yıl dönümü: Katliam mı 'soykırım' mı? Kim nasıl kabul ediyor?

7 saat önce

Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki Karabağ Savaşı sırasında Ermeni güçlerinin, 26 Şubat 1992'de Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasına girerek sivilleri hedef aldığı saldırıda, resmi rakamlara göre 83'ü çocuk, 106'sı kadın olmak üzere 613 Azeri katledildi.

Hocalı Katliamı'nın 28. yıl dönümü: Katliam mı 'soykırım' mı? Kim nasıl kabul ediyor?, System.String[]

Azerbaycan'da ve dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen çeşitli anma programlarıyla 1992 yılında yaşanan Hocalı Katliamı'nın kurbanları anılıyor.


Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaş sırasında Ermeni güçlerinin, 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece, Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasına girerek sivilleri hedef aldığı saldırıda, resmi rakamlara göre 83'ü çocuk, 106'sı kadın olmak üzere 613 Azeri hayatını kaybetti.

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Dağlık Karabağ, Ermenistan, Azerbaycan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:46 
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