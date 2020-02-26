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Hocalı Katliamı'nın 28. yıl dönümü: Katliam mı 'soykırım' mı? Kim nasıl kabul ediyor?
7 saat önce
Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki Karabağ Savaşı sırasında Ermeni güçlerinin, 26 Şubat 1992'de Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasına girerek sivilleri hedef aldığı saldırıda, resmi rakamlara göre 83'ü çocuk, 106'sı kadın olmak üzere 613 Azeri katledildi.
Azerbaycan'da ve dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen çeşitli anma programlarıyla 1992 yılında yaşanan Hocalı Katliamı'nın kurbanları anılıyor.
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaş sırasında Ermeni güçlerinin, 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece, Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasına girerek sivilleri hedef aldığı saldırıda, resmi rakamlara göre 83'ü çocuk, 106'sı kadın olmak üzere 613 Azeri hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:46
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