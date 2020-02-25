Hocalı Katliamı'nın 28. yılı - Son Dakika
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Hocalı Katliamı'nın 28. yılı

20 dakika önce

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Azerbaycan'ın Hocalı kentinde 1992'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 kişinin katledilmesinin 28'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hocalı Katliamı'nın 28. yılı, System.String[]

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Azerbaycan'ın Hocalı kentinde 1992'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 kişinin katledilmesinin 28'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Acar mesajında, Ermeniler tarafından zalimce katledilenlerin, aradan 28 yıl geçmesine rağmen dün gibi hala yürekleri dağladığını belirtti.

Acar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Hoş görünün ve adaletin timsali olan yüce Türk milleti, varoluşundan bugüne yapmadığı sözde soykırım safsatası ile suçlanırken, hak elde etme çabaları içinde olan Ermeniler tarafından soydaşlarımızın yaşamı karartılmış ve katledilmiştir. 28 yıl önce Hocalı'da yaşanan katliamı bir kez daha kınıyorum. Kızılcahamam olarak, Hocalı'daki katliam karşısında Azeri kardeşlerimizin ve Azerbaycan'ın yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz.

Azeri kardeşlerimiz gibi Türkiye ve Türk milleti olarak Hocalı'da yaşanan katliamı unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Ebediyete intikal eden masumlarımızı, soydaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:58 Kaynak: AA
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