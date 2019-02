Hocalı Katliamı'nın Acısını Daima Kalbimizde Yaşıyoruz"

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, "Tüm Azerbaycanlılar olarak Hocalı Katliamı'nın acısını daima kalbimizde yaşıyoruz.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, "Tüm Azerbaycanlılar olarak Hocalı Katliamı'nın acısını daima kalbimizde yaşıyoruz." dedi.



Hocalı Katliamı'nın 27. yılında Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ve İslam Konferansı Gençlik Forumu (ICYF) iş birliğinde, "Hocalı için Adalet" başlıklı bir program düzenlendi.





Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen programa, Büyükelçi Hazar İbrahim'in yanı sıra ICYF Başkanı Taha Ayhan, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Necdet Ünüvar, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdür Vekili Büyükelçi Yönet Can Tezel, büyükelçiler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.



Program, Hocalı Katliamı sırasında hayatını kaybedenler anısına Kur'an-ı Kerim tilaveti ve saygı duruşuyla başladı.





Büyükelçi İbrahim, Hocalı'da katledilenlerin dünyanın birçok yerinde törenlerle anıldığını belirterek "Tüm Azerbaycanlılar olarak Hocalı Katliamı'nın acısını daima kalbimizde yaşıyoruz. Bu katliama karşı sesimizi yükseltmek ve uluslararası toplumu bu konuda bilgilendirmek çok önemlidir. Uluslararası toplum, insan yaşamının söz konusu olduğu ahlaki meselelerin takipçisi olmalıdır." dedi.



Azerbaycan'ın adalet ve barış arayışına devam ettiğini kaydeden İbrahim, "Adalet olmadığı sürece kimsenin güvende olacağına inanmıyorum." diye konuştu.



"Hocalı Katliamı dile getirilmiyor"



ICYF Başkanı Ayhan da Hocalı Katliamı'nın acısının hala taze olduğunu belirterek bu acı olayın yıl dönümünde anma etkinlikleri düzenleyen Türkiye ve Azerbaycan dışişleri bakanlıklarına teşekkürlerini iletti.



Ayhan, ICYF olarak Hocalı Katliamı'nda yaşamını yitirenler için uluslararası arenada adalet arayan Azerbaycan'ın her daim yanında olduklarını belirtti.



Uluslararası toplumun Azerbaycanlıların katledilmesine tepki göstermediğini vurgulayan Ayhan, bunun, Azerbaycan'a uygulanan çifte standarda kanıt olduğunu dile getirdi.



"Hocalı 20. yüzyılın en vahşi hadislerinden birisi"



Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ünüvar da konuşmasına "Sevinçler paylaşıldıkça çoğalır, acılar paylaşıldıkça azalır" diyerek başladı ve Hocalı'da şehit olanları rahmetle andı.



Ünüvar, "Hocalı 20. yüzyılın en vahşi hadiselerinden birisi ama aslında bu bir sürecin başlangıcı. Bugün Azerbaycan topraklarının Dağlık Karabağ dahil bir bölümü işgal altındadır ve Hocalı bu sürecin bir başlangıcıdır. Hocalı'yı unutmamak ve unutturmamak durumundayız." diye konuştu.



ICYF ve diğer kuruluşlara Hocalı Katliamı için yürütülen adalet arayışına destek verdikleri için teşekkür eden Ünüvar, Hocalı Katliamı ve sonuçlarının sosyal medya aracılığıyla dünyaya duyurulması gerektiğini ifade etti.



"En az 613 kişi yaşamını kaybetti"



Büyükelçi Tezel de Hocalı Katliamı'nda ölenleri saygıyla andığını belirterek Türkiye'nin bu hususta her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyledi.



Tezel, "25 ve 26 Şubat 1992'de Ermeni ordusu ilk olarak Dağlık Karabağ bölgesinde Hocalı'yı bombaladı, daha sonra işgal etti. Ermenistan'ın düzenlediği askeri operasyonlar neticesinde aralarında çocuk ve yaşlıların olduğu en az 613 kişi hayatını kaybetti." dedi.





Uluslararası camianın, Hocalı Katliamı'na sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu belirten Tezel, Ermenistan'ın 28 yıldır Dağlık Karabağ dahil Azerbaycan topraklarının bir bölümünü işgal ediyor olmasının, Güney Kafkasya'daki barışın önündeki en büyük engellerden biri olduğuna dikkati çekti.



Program, Hocalı Katliamı'nı anlatan video gösteriminin ardından sona erdi.



Hocalı Katliamı



Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, 26 Şubat 1992'de eski Sovyet ordusunun 366. Motorize Alayı ile Azerbaycan'ın Hocalı şehrini işgal ederek 63'ü çocuk, 106'sı kadın, 70'i yaşlı olmak üzere 613 kişiyi katletti. Katliamdan 76'sı çocuk 487 kişi ağır yaralı kurtuldu.



Ermeni güçleri bin 275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden bugüne kadar haber alınamadı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

AK Parti'nin Ankara Adayı Özhaseki Yeni Parti İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu

Ankara'da Tanzim Satış Noktalarında İlk Gün 23 Ton Bakliyat Satıldı

Alişan, Bir Takipçisinin Sünnet Yorumuna Verdiği Cevapla Herkesi Şaşırttı

Çöp Konteynerindeki Vahşetin Sırrı Çözüldü