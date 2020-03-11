Hocalı katliamı unutulmadı - Son Dakika

Afyonkarahisar Ülkü Ocakları Üniversite teşkilatı tarafından "Hocalı Soykırımını Anma Programı" düzenlendi.



26 Şubat 1992 yılında Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ Hocalı kasabasında Ermenistan askeri güçleri tarafından vahşice katledilen Hocalılar anıldı. Anma programına MHP MYK Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, MHP İl Başkanı Mehmet Kocacsivil toplum kuruluşları temsilcileri, üniversite öğretim görevlileri ve üniversite öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program Kur'an-ı Kerimin okumasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını Üniversitelerden Sorumlu İl Ocak Başkan Yardımcısı Hasan Özşahin yaptı.



"Barbarca bir yıkıma maruz kalmıştır"



Konuşmasına başlamadan önce Devlet Bahçeli'nin selam ve iyi dileklerini ileten Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, "Bugün, 28 yıl evvel, Hocalı 'da yaşanan elem verici bir katliamın yıldönümüdür. 28 yıl önce, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı kasabasında Ermeni çeteleri ve 366. Rus Motorize Alayı tarafından sahnelenen vahşet, 21'nci asrın en büyük facialarından ve felaketlerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Azerbaycan Türklüğü, ben insanım, diyen hiçbir vicdan sahibinin suskun ve seyirci kalamayacağı vahşice ve barbarca bir yıkıma maruz kalmıştır. Hocalı; soykırım düzmeceleri anlatanların, insan hak ve özgürlüklerini dilinden düşürmeyenlerin maskelerinin bir kez daha indiği yerin adıdır. Bu katliamın ardından bir milyon Azerbaycan Türk'ü, Karabağ ve yöresindeki yerleşim yerlerini boşaltmak, Ermeniler tarafından işgal edilen bölgelerden göç etmek zorunda kalmıştır" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR