Son Dakika Haberleri: Hocalı Katliamında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Hocalı Katliamında Hayatını Kaybedenler Anıldı

1 saat önce

Kızılcahamam'da, 26 Şubat 1992'de Hocalı katliamında hayatını kaybedenler anıldı.

Hocalı Katliamında Hayatını Kaybedenler Anıldı, System.String[]
Kızılcahamam'da, 26 Şubat 1992'de Hocalı katliamında hayatını kaybedenler anıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kızılcahamam Hocalı Anıt Müzesindeki programda, 27 yıl önce 613 kişinin Müslüman ve Türk olduğu için Ermenilerce katlediğini belirterek, şehit olanları rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Programa Azerbeycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:49 Kaynak: AA

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