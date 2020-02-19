Hocalı katliamında hayatını kaybedenler unutulmadı - Son Dakika

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında 1992 yılında Ermeni güçleri tarafından katledilen Azerbaycan Türkleri, İstanbul'da düzenlenen konferans ile anıldı.



Beyoğlu Belediyesi, Hocalı'da yaşanan acıların ve vahşetlerin tekrarlanmaması, uluslararası toplumun bu katliama hak ettiği önemi vermesi amacıyla fotoğraf sergisi ve konferans düzenledi. Konferansa katılan Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü Rektör Yardımcısı Prof. Akil Şirinov, Ermeni Katliamını Tanıtma Heyeti Başkanı Seriye Caferkızı ve katliamın tanığı Leyla Alizade Hocalı katliamını anlattı. Bu tarz sergileri önemsediğini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Amacımız dünyanın unutturmaya çalıştığı Hocalı katliamındaki acıyı, trajediyi unutmamak ve unutturmamaktır. Kardeş Azerbaycan'da yaşanan bu acı aradan 28 yıl geçse de içimizi kanatan bir yara olmaya devam edecektir. Bir daha soykırımın yaşanmaması için de bu fotoğraf sergilerini ve konferansları önemsiyoruz. Aliye İzzetbegoviç'in meşhur bir sözüdür, 'Soykırımı unutmayın, unutulan soykırım tekrarlanır.' Bu yüzden hatırlamaya ve hatırlatmaya devam edeceğiz" dedi.



"Ermeniler çocuk katilidir"



Ermeni Katliamını Tanıtma Heyeti Başkanı Seriye Caferkızı ise, "Ben bu kitapta şunu anlatmak istiyorum. Hocalı'da şehit olmuş 63 çocuktan ibarettir bu kitap. Bu 63 çocuğu Ermeniler bir gecede katlettiler. Onların arasında 1 yaşından 18 yaşına kadar çocuklar bulunmaktadır. O çocuklardan Simuzer Himmetova ve ailesini katlettiler. Büyük bir soykırımdı bu ve Ermeniler çocuk katilidir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL