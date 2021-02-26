Son dakika haberi: Hocalı katliamında komutan olan Garayev, kaçanları nasıl kurtardıklarını anlattı- Eski Üsteğmen Zahid Garayev: "Ermenilerin çoğu Azerbaycan... - Son Dakika

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- Hocalı katliamında komutan olan Garayev, kaçanları nasıl kurtardıklarını anlattı

Eski Üsteğmen Zahid Garayev: "Ermenilerin çoğu Azerbaycan Türkçesini iyi konuşuyordu"

"Ermeniler, Hocalı'daki katliamdan kaçanları kadın, çocuk demeden katletmişti"

BAKÜ - Hocalı katliamı sırasında Azerbaycan Milli Kahramanı Allahverdi Bağırov'un birliğinde ikinci komutan olan 66 yaşındaki eski Üsteğmen Zahid Garayev, katliamdan kaçanları nasıl kurtardıklarını anlattı. Ermenilerin çoğunun Azerbaycan Türkçesini iyi konuştuğunu, bu nedenle tereddütte kaldıklarını söyleyen Garayev, "Ermeniler, Hocalı'daki katliamdan kaçanları kadın, çocuk demeden katletmişti" dedi.

Eski Üsteğmen Zahid Garayev, Ermenilerin Hocalı'daki katliamdan kaçan insanları kadın, çocuk demeden katlettiğini söyledi.

26 Şubat 1992 Hocalı'daki katliamdan kaçan insanlar Ağdam'ın Şelli köyüne doğru giderken Ermeniler tarafından katledilmişti. Zorlu kış şartlarında Şelli köyüne doğru kaçmayı başaran Hocalı sakinleri, Azerbaycan askerleri tarafından kurtarılarak güvenli bölgelere gönderildi. Kaçarken Ermeniler tarafından öldürülen insanların naaşları ise Azerbaycan askerleri tarafından toplanarak Ağdam Cuma Camisi'ne getirildi. Azerbaycan Milli Kahramanı Allahverdi Bağırov'un birliğinde ikinci komutan olan 66 yaşındaki eski Üsteğmen Zahid Garayev, Hocalı Katliamından kaçan insanları nasıl kurtardıklarını anlattı. Katliam sırasında 36 yaşında olan Garayev, "Hocalı 'da yaşanan katliamdan kaçan vatandaşları ve naaşları ilk getiren kişilerden biriyim. Vatandaşları karşılamak, onları kurtarmak için gelmiştik. Çoğu zaman tereddütte kalıyorduk çünkü Ermenilerin çoğu Azerbaycan Türkçesini iyi konuşuyordu. Kimin kim olduğunu zorlukla ayırt ediyorduk" dedi.

"Kaçan insanları katlediyorlardı"

Hocalı'dan kaçan insanları karşıladıkları zaman Ermenilerin ateş açtığını söyleyen Garayev, "Arkadaki tepede insanları karşılamaya başladığımız anda Ermenilerle aramızda çatışma yaşandı. Kaçan insanları öldürmeye, ateş etmeye çalışıyorlardı. Ermenileri etkisiz hale getirdikten sonra yaralı 15 vatandaşlarımızı oradan kurtardık. Aynı zamanda 30 kişinin de naaşını oradan çıkardık. Daha da ilerledikçe çalıların arasında saklanan Hocalı sakinlerini gördük. Aynı gün 280'e yakın insanı kurtardık. Yaralıları otobüslerle hastaneye gönderdik. Geride kalan kimsenin olup olmadığını sorduğumuzda ise bize hiç kimsenin kalmadığını söylediler" diye konuştu.

"Kadın, çocuk demeden herkesi öldürmüşlerdi"

Zahid Garayev, başka yönden ilerledikleri zaman gözlerine inanamadığını ve Ermenilerin, kadın, çocuk demeden herkesi öldürdüğünü dile getirerek, "İlk önce kadın ve çocuk naaşlarını arabalara taşıdık. Daha sonra naaşları Ağdam Cuma Camisi'ne götürdük. Aileleri camide yakınlarının sağ salim gelmesini bekliyordu" dedi.

150'den fazla insanı kurtardıklarını belirten eski asker Ekber Rüstemov ise, "Buradan insanları kurtarmıştık. Aralarında yaşlılar, çocuklar ve kadınlar da vardı. İnsanlar çok kötü durumda kalmıştı. Karda, soğukta ayakları çıplak bir şekilde kaçmak zorunda kalmıştı. Kaçan insanları arkamda gördüğünüz tepenin ardından getiriyorduk" diye konuştu.

Hocalı Katliamı

26 Şubat 1992 tarihinde Rusya'nın desteğini alan Ermeni güçleri, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ Bölgesi'ndeki Hocalı kasabasında Azerbaycanlı sivilleri toplu şekilde katletmişti. Hocalı'da 106'sı kadın ve 63'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan Türkü katledilirken, 150 kişi kaybolmuş, 487 kişi de ağır yaralanmıştı. Kanlı gecede bin 275 kişi ise Ermeni güçler tarafından esir alındı. Naaşlar üzerinde yapılan incelemelerde ise insanların yakıldığı, gözlerinin oyulduğu ve başlarının kesildiği ortaya çıkmıştı.