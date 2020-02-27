Hocalı katliamında ölenler Aliağa'da anıldı - Son Dakika

Ermenilerin, Azerbaycan dağlık Karabağ'da Hocalı Kasabasına girerek masum sivilleri katledilişinin üzerinden tam 28 yıl geçerken, katliamda hayatını kaybedenler İzmir'in Aliağa ilçesinde anıldı.



Ermenilerin, 26 Şubat 1992'de Hocalı'da kadın, çocuk ve yaşlı gözetmeksizin yaptığı katliamın üzerinden 28 yıl geçerken, katliamda hayatını kaybedenler her il ve ilçede olduğu gibi Aliağa'da da anıldı. Heydar Aliyev Anadolu Lisesinde düzenlenen anma etkinliği MHP Aliağa İlçe Başkanlığı tarafından organize edildi.



Yoğun katılımın olduğu programda, araştırmacı yazar İrade Elili, Bakü Hocalı Devlet Okulu Öğretmeni Efsane Aliekberova, katliamın tanıklarından Hemail Helilova ve Bakü Devlet Okulu Öğretmeni Ayten Askerova da konuşmacı olarak yer aldı. Programda, ölenler için dualarda edildi.



"Sadece kardeş Azerbaycan'ın değil bizim de acımızdır, yaramızdır"



MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir, katliamla ilgili, " Dağlık Karabağ'a bağlı Hocalı Kasabasının, gözü dönmüş, insanlıktan nasibini almamış, Ermeniler tarafından gerçekleştirilen ve tarihin utanç sayfasına yenisini ekleyen soykırım geçen yıllara rağmen hala hafızalarımızdadır ve yüreklerimizde derin acılar bırakmaya devam ediyor. 26 Şubat 1922, Azerbaycan tarihinin en karanlık günlerinden biri olmuş, Hocalı Kasabasında telafisi olmayan uzun bir gece yaşandı. 1988 yılında başlayan Karabağ savaşında, Karabağ bölgesinin en önemli tepelerinden Hocalı, Ermeni güçleri için önemli bir hedefti. Azerbaycan resmi kaynaklarına göre 1992 yılında Ermeni güçleri 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece Hocalı Kasabasının giriş ve çıkışlarını kapatarak toplam 613 Azerbaycan Türk'ünü vahşice öldürüldü, 487 kişi ağır yaralandı. Bin 275 kişi ise esir alındı. Yakın tarihimizin utanç sayfalarından olan olay, sadece kardeş Azerbaycan'ın değil bizim de acımızdır, yaramızdır" dedi.



Program Hocalı katliamını anlatan video gösterimi ile devam etti. Anma etkinliğine ayrıca; MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, Aliağa İlçe Müftüsü Süleyman Demiryürek, AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Hamdi Erdem, MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir, Saadet Partisi Aliağa İlçe Başkanı Mahmut Koç, İzmir Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mülazim Pahsa, Azerbaycan Türkleri Dost Dernekler Federasyonu Genel Başkanı İsa Ambarcı, Yörük Türkmen Federasyon Başkanı Ali Dürüst, Bayındır Yörük Türkmen Derneği Başkanı Hasan Güzelsu, daire ve kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katılım gösterdi. - İZMİR