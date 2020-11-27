Hocalı katliamını kaydeden fotoğrafçı 27 yıl sonra aynı yerde - Son Dakika

Hocalı katliamını kaydeden fotoğrafçı 27 yıl sonra aynı yerde

27.11.2020 18:43

Ermeniler tarafından 1992'de işlenen Hocalı katliamın fotoğraflarını dünyaya servis eden İranlı fotoğrafçı Reza Deghati, 27 yıl sonra Ağdam'da Hocalı kurbanlarının cenazelerinin toplandığı camiyi ziyaret etti.

Ermeniler tarafından 1992'de işlenen Hocalı katliamın fotoğraflarını dünyaya servis eden İranlı fotoğrafçı Reza Deghati, 27 yıl sonra Ağdam'da Hocalı kurbanlarının cenazelerinin toplandığı camiyi ziyaret etti.

İçinde Deghati'nin de bulunduğu Azerbaycanlı, Türk ve yabancı gazetecilerden oluşan heyet, 20 Kasım'da Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam'ı ziyaret etti.

Ermenistan'ın Karabağ'da başlattığı işgal harekatı sırasında 1992 yılında yaptığı Hocalı katliamının ardından Hocalı'dan kaçanların sığındığı Ağdam, 1993'te işgal edildi. Kentin tüm sakinleri bu dönemde başka yerlere göç ederken, Ermeni işgal güçleri tarafından kent, tampon bölge haline getirilerek tamamen insansızlaştırıldı.

Bugün kent savaşın ve insansızlaşmanın etkisiyle bir hayalet şehir görünümüne sahip. Harabeye dönen Ağdam, 1992'de ise Hocalı katliamından kaçanlara kucak açan bölgenin önemli şehirlerinden birisiydi.

O dönemde katliam haberinin ardından Ağdam'a gelen fotoğrafçı Deghati, Cuma Mescidi önüne getirilen cenazeleri ve kayıp yakınlarını fotoğrafladı.

Deghati, kenti ziyaret eden heyete bugün de ayakta olan Ağadam Cuma Camii önünde o gün çektiği fotoğrafları göstererek, "Katliamın hemen ardından mart ayının ilk günlerinde buraya geldim. Hocalı'dan gelenler burada kalıyordu ve burada bir bina vardı. Ölenler hep oradaydı." dedi.

Hocalı katliamını dünyaya gösteren fotoğrafları çeken Deghati, o dönemde morgun bulunduğu caminin önünde, bazı kişilerin günlerce kayıplarını beklediğini belirtirken bazı cenazelerin ise henüz ölmeden gözlerinin çıkarılmış olduğunu gördüklerini aktardı.

Azerbaycan milli kahramanının fotoğrafını kabrine bıraktı

Deghati daha sonra Azerbaycan milli kahramanı Allahverdi Bağirov'un mezarını da ziyaret etti.

Ağdam'ın kurtarılmasından sonra mezarı yeniden bulunan ve üzerine Azerbaycan bayrağı örtülen kabrin başında konuşan Deghati, Bağirov'un Ermenistan ve Azerbaycan arasında savaş esiri değişimi için gayret gösterdiğini ancak o dönemde bunun gerçekleşmediğini söyledi.

Deghati, 28 yıl önce Bağirov'un yaralılara yardım ederken çektiği bir fotoğrafını da kabrine bıraktı.

Hocalı katliamını kaydeden fotoğrafçı 27 yıl sonra aynı yerde
Hocalı katliamını kaydeden fotoğrafçı 27 yıl sonra aynı yerde
Hocalı katliamını kaydeden fotoğrafçı 27 yıl sonra aynı yerde
Hocalı katliamını kaydeden fotoğrafçı 27 yıl sonra aynı yerde

Ermenistan, Azerbaycan, Ermeniler, Karabağ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hocalı katliamını kaydeden fotoğrafçı 27 yıl sonra aynı yerde - Son Dakika


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