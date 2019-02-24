Son Dakika Haberleri: Hocalı Katliamının 27'nci Yıl Dönümü

Hocalı Katliamının 27'nci Yıl Dönümü

46 dakika önce

Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği tarafından Hocalı katliamının 27'nci yıl dönümü sebebiyle bir açıklama gerçekleştirildi.

Hocalı Katliamının 27'nci Yıl Dönümü, System.String[]
Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği tarafından Hocalı katliamının 27'nci yıl dönümü sebebiyle bir açıklama gerçekleştirildi.

Ermeni birlikleri tarafından, Dağlık Karabağ bölgesinin Hocalı kasabasında 26 Şubat 1992'de Azerilere yönelik gerçekleştirilen katliamda çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti. Soykırımın 27'nci yıl dönümü sebebiyle bir alışveriş merkezi önünde toplanan Azeri ve Türk vatandaşlar, sloganlar atarak Hocalı katliamını andı. Basın açıklaması öncesi yapılan kısa gösteride bazı dernek üyeleri kendilerini yere bırakarak ölü taklidi yaptı ve katliamı protesto etti.

"Dağlık Karabağ'ın işgalinden bu yana gerçekleşen en kapsamlı sivil katliam"

Düzenlenen basın açıklamasında görüşlerini paylaşan Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Cavid Aydın, Hocalı'da yüzlerce insanın sadece Türk oldukları için vahşice öldürüldüklerini belirterek, "26 Şubat 1992 tarihinde Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan ve Azerbaycanlı sivillerin Ermeniler tarafından toplu şekilde, hunharca ve işkencelerle vahşice şehit edilmesidir. Hocalı'da yaşanan soykırım, Rusya'nın 366'ncı Motorize Alayı'nın desteğindeki Ermeni birlikleri tarafından gerçekleştirilmiştir. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Hocalı Soykırımı'nı Dağlık Karabağ'ın işgalinden bu yana gerçekleşen en kapsamlı sivil katliam olarak nitelendirmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere soykırım sadece Hocalı'da değil Karabağ'ın her bölgesinde; Şuşa'da, Laçın'da, Ağdam'da, Malıbeyli'de, Karadağlı'da kısacası her kasabasında ve her köyünde yaşanmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin resmi açıklamasına göre Hocalı'da 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan Türkü sırf Türk oldukları için vahşice ve işkenceler sonucu katledilmiş, 8 aile tamamen yok edilmiş, 487 kişi ağır yaralanmış, 150 kişi kaybolmuş ve bin 275 kişi rehin alınmıştır. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde kadın veya çocuk demeden cesetlerin birçoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, başlarının kesildiği görülmüş ve tespit edilmiştir" şeklinde konuştu.

Hocalı katliamı konusunda herkesten destek beklediklerini vurgulayan Başkan Aydın, açıklamalarını şu şekilde tamamladı:

"Dolayısıyla artık kendi haklarını haykıramayan insanlar için ve bu ahlaki davayı desteklemeniz için sizlerin huzurundayız. Hocalı'da yaşananların insanlığa karşı bir soykırım olarak tanınması ve Hocalı faillerinin adalete teslim edilmesi için açık ve bir şekilde çağrıda bulunuyoruz." - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:25 Kaynak: İHA

Karabağ, Eskişehir, Güncel
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