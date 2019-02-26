Hocalı Katliamının 27. Yılında Sosyal Medya Kampanyası

Hocalı katliamının 27. yılında "Hocalı İçin Paylaş" adıyla uluslararası sosyal medya kampanyası düzenlendi. İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesinde gerçekleştirilen, Palmali Şirketler Grubu, Yeni Çağ Medya Grubu ile İstanbul Üniversitesi Azerbaycan
Kültür ve Dayanışma Topluluğu'nun organize ettiği etkinliğe, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı
, Azerbaycan Milletvekili Sona Aliyeva, İstanbul Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof.Dr. Sedat Murat
, Yeniçağ Medya Grubu Başkanı Agil Alesger, sanatçılar Hülya Avşar
, Ercan Saatçi
ve Ahmet Şafak
ile Azeri iş insanı Mübariz Mansimov
katıldı.
Etkinlikte konuşan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Hocalı katliamını duyurmak adına yapılan organizasyon dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür ederek, "Benzer bir katliam da Srebrenitsa
'da yapıldı. Bu soykırımların hiçbir tanesi tesadüf değil. Haç ve hilalin savaşından doğan, Hristiyan dünyasının Türk İslam dünyasını yenme, galip gelme, bitirme ve yok etme projeleridir." diye konuştu.
"Hocalı katliamı sadece Azerbaycan tarihinin değil, insanlık tarihinin en kanlı hadiselerinden biridir" diyen Sancaklı şöyle devam etti:
"Bu olay aslında Ermenilerin yaklaşık 200 yıldır devam eden denizden denize, büyük Ermenistan
hayallerinin en kanlı parçasıdır. Bizim Türkiye Cumhuriyeti
olarak kardeş ülkelere bakışımızı herkes biliyor. Haç-Hilal savaşı var. Dünya tarihinde hep oldu, bundan sonra da olacak. Biz de Türk dünyası, İslam dünyası olarak hilalin kazanması için büyük mücadele vereceğiz. Hepiniz görüyorsunuz şu anda saldırıların merkezi Türkiye Cumhuriyeti oldu. Neden? Türk ve İslam dünyasının kalesi burası. Eğer ki bunlar Türkiye'yi bölüp parçalayabilirlerse bütün Türk ve İslam dünyasına istediklerini yapabileceklerini düşünüyorlar. Ama biz Türklerdeki asil kan buna hiçbir zaman müsaade etmeyecek. Bu şehit olan kardeşlerimizi geri getiremeyiz ama ruhunun rahat etmesi için bu mücadeleye devam etmemiz lazım."
Azerbaycan Milletvekili Sona Aliyeva da Hocalı katliamı ile çok büyük acılar yaşandığını kaydederek, "Tam olarak yapılmak istenen Hocalı için, adalet için buluşmak ve mücadele etmek. Bütün dünyaya Hocalı için adalet kampanyasını duyurmak. Bizim amacımız dünyada adaletin sağlanması" diye konuştu.
İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Murat da Hocalı katliamının 27 yıldır devam eden bir acı olduğunu belirterek, "Bu acıyı unutmadık. Unuttuğumuz anda işgal edilmiş demektir ülkemiz. Gençliğimize bu acıların hatırlatılması gerekir." dedi.
Murat, "Bugün Azerbaycan'ın acısı bizim acımızdır. Dünyaya bir Ermeni soykırımı tutturmuşlar, bütün dünya buna destek veriyor. Uyumamamız lazım. Bugün kardeşlerimiz çok önemli bir silaha sarıldılar. Çağımızın silahı o gördüğümüz tanklar falan değil. Sosyal medya. Psikolojik harekat. Sosyal medyayı nasıl dünya kendi menfaatleri doğrultusunda kullanıyorsa Türk dünyası gençliğinin böyle bir dünyaya çok iyi hazırlanması gerekir." ifadelerini kullandı.
Sanatçı Ahmet Şafak da Hocalı olayının, soykırım olarak kabullenmesi konusunda dünya kamuoyuna kararlı bir tavır sunulması gerektiğini vurgulayarak, "Sık sık Azerbaycan'a gidiyorum. Hocalı meselesinin sadece Azerbaycan'ın kendi iç meselesi olmadığını, insanlık meselesi olduğunu gördüm. Bunun uluslararası seviyede ayağa kaldırılması konusunda yeterli çabayı sarf etmediğimizi de gördüm. Kamuoyu oluşması konusunda Hocalı'yı anlatmak, teröristlerin katliamına uğrayan masum insanlarımızın, bu soykırım olayının dünya seviyesinde bir bilince ulaştırılması şarttır." dedi.
Azeri iş insanı Mübariz Mansimov da "Biliyorsunuz 27 yıldır acı, susmayan bir acı. Bunu unutmayacak olan da gençlerimiz. Ermeni lobileri nasıl çalışıyorsa biz onlardan daha aktif ve verimli çalışacağız. Zeka ve sosyal medya sayesinde. Artık dünya öyle bir hale geldi. Kaba güç her şey değil. Sosyal medya sayesinde onların gerçek yüzünü ortaya koyacağız." şeklinde konuştu.
Sanatçı Hülya Avşar ise "Tarihimiz tabii ki unutulmamalı. Sonuna kadar kendimize, milletimize sahip çıkmalıyız. Bu zaten Türk milletinin kanında olan bir duygu. Ama gönül ister ki barış olsun." dedi.
Bu arada, kampanyaya katılan gönüllüler, sosyal medyada, #hocalıicinpaylas, #hocaliicin ve #shareforkhojaly etiketiyle paylaşımlar yaptı.
Paylaşımlar, İngilizce, Türkçe, Rusça ve Fransızca olarak yapılırken katılımcılar "Hocalı İçin Paylaş" özel tişörtleri de giydi.
Kampanya bugün saat 23.59'a kadar sürecek.