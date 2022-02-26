WASHINGTON - Hocalı katliamının kurbanları ABD Kongresi önünde anıldı - Son Dakika
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WASHINGTON - Hocalı katliamının kurbanları ABD Kongresi önünde anıldı

26.02.2022 23:44

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kentinde 1992 yılında katledilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 kişi, ABD Kongresi önünde düzenlenen törenle anıldı.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kentinde 1992 yılında katledilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 kişi, ABD Kongresi önünde düzenlenen törenle anıldı.

ABD'deki Azerbaycanlılar dernekleri tarafından başkent Washington DC'deki Kongre binası önünde düzenlenen anma etkinliğine, ABD'de yaşayan Türkler, Azerbaycanlılar ve Amerikalı Müslümanlar katıldı.

Katliam kurbanları için saygı duruşu ile başlayan etkinlikte Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Azerbaycan toplum liderleri yaptıkları konuşmalarda, Hocalı katliamının daha çok ülke tarafından "soykırım" olarak tanınması çağrısında bulundu.

Ellerinde Azerbaycan bayrağı taşıyan katılımcılar, "Hocalı'yı unutmayın" sloganları attı.

Ermeni güçlerin 26 Şubat 1992'de Hocalı'da kadın, çocuk ve yaşlı gözetmeksizin yaptığı katliamda, savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetmişti.

WASHINGTON - Hocalı katliamının kurbanları ABD Kongresi önünde anıldı
WASHINGTON - Hocalı katliamının kurbanları ABD Kongresi önünde anıldı
WASHINGTON - Hocalı katliamının kurbanları ABD Kongresi önünde anıldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel WASHINGTON - Hocalı katliamının kurbanları ABD Kongresi önünde anıldı - Son Dakika


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