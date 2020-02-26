Hocalı katliamının kurbanları ABD Kongresinde anıldı - Son Dakika

ABD Kongresinde Hocalı katliamının 28. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Hocalı katliamının 28. yıl dönümünde, katliamın kurbanları, Azerbaycan'ın Washington Büyükelçiliği tarafından ABD Kongresinde birçok kongre üyesinin de katılımıyla düzenlediği etkinlikte anıldı.

Azerbaycan'ın Washington Büyükelçisi Elin Suleymanov, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Hocalı, Azerbaycan- Ermenistan çatışmasında en trajik sayfadır." dedi.

Temsilciler Meclisinde Arizona'yı temsil eden Cumhuriyetçi Paul Gozar da "Hocalı'yı hatırlamak çok önemli. Aksi halde tarih tekerrür eder." ifadesini kullandı.

Teksas Vekili Henry Cuellar ve Ohio Vekili Paul Gosar da konuşmalarında katliamda hayatını kaybedenleri saygıyla andıklarını vurguladı.

Anma etkinliğine Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği yetkilileri de katıldı.

Hocalı Katliamı

Ermenistan birlikleri, 26 Şubat 1992'de eski Sovyet ordusunun 366'ncı Motorize Alayı ile Azerbaycan'ın Hocalı şehrini işgal ederek 63'ü çocuk, 106'sı kadın, 70'i yaşlı toplam 613 kişiyi katletmişti. Katliamdan 76'sı çocuk 487 kişi ağır yaralı kurtulmuştu.

Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir almış, bunların 150'sinden haber alınamamıştı.