Hocalı katliamının kurbanları Şili'de anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hocalı katliamının kurbanları Şili'de anıldı - Son Dakika

Hocalı katliamının kurbanları Şili'de anıldı

7 saat önce

Programdan detaylar Hocalı Katliamı'nı anlatan video gösterimi SANTIAGO - Hocalı katliamının 28. yılı dolayısıyla Şili'de anma etkinliği düzenlendi.

Programdan detaylar

Hocalı Katliamı'nı anlatan video gösterimi SANTIAGO - Hocalı katliamının 28. yılı dolayısıyla Şili'de anma etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Türkiye'nin Şili Büyükelçisi Gülcan Akoğuz'un yanı sıra devlet görevlileri ve diplomatik misyon temsilcileri ile gazeteci ve araştırmacılar katıldı.

Ermenistan ordusu 26 Şubat 1992'de girdiği Hocalı'da çocuklar ve kadınlar dahil yüzlerce sivili öldürmüş ve binden fazlasını da rehin almıştı. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde büyük bir soykırıma imza atan Ermeniler, 28 yıl önce 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azeriyi vahşice katletti. Son yıllarda işlenmiş en büyük soykırım ve savaş suçu olarak tarihe geçen olayın failleri ise henüz hesap vermedi.

Hocalı katliamının kurbanları Şili'de anıldı

Türkiye, Şili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Coca-Cola İçecek'in net satış geliri 12,25 milyar lira oldu
Koronavirüse hazırlıklı mısınız? Türkiye'nin ilk tramvay ihracatı Polonya'ya Erzurum'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen vatandaşlara ait ilk görüntüler

Son Dakika Haberleri
16:23 Amacı Olmayan Grup'un vizyon tarihi belli oldu
16:19 Megastar Tarkan'dan kazasız kul olmaz'a
15:45 Ece Erken'in "9 ay önce boşanmaya karar verdi" dediği sevgilisinin karısıyla 4 ay önce çekilen pozları ortaya çıktı
15:42 Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Hakan Muhafız dizisi davalık oldu
15:18 Cem Yılmaz eski sevgilisi Defne Samyeli'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 16:35:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hocalı katliamının kurbanları Şili'de anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]