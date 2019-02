Hocalı Kurbanları Ana Feryadı Anıtı'nda Anıldı

Azerbaycan'da, Ermenilerin 26 Şubat 1992'de yaptığı Hocalı Katliamı'nın kurbanları, on binlerce kişinin katılımıyla anılıyor.

Azerbaycan'da, Ermenilerin 26 Şubat 1992'de yaptığı Hocalı Katliamı'nın kurbanları, on binlerce kişinin katılımıyla anılıyor.



??Azerbaycan halkı, 27 yıl önce Hocalı'da Ermenilerin işkencelerle öldürdüğü 613 Azerbaycanlıyı anmak için Bakü'deki Ana Feryadı Anıtı'na akın etti.



Azadlık Meydanı'nda toplanan on binlerce Azerbaycanlı, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve devlet erkanıyla Ana Feryadı Anıtı'na yürüdü. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, KKTC Temsilcisi Ufuk Turgener ile Türk kurum ve kuruluşların temsilcilerinin de katıldığı yürüyüşten sonra Aliyev ve beraberindekiler anıta çiçek sundu. Resmi törenin ardından anıt halkın ziyaretine açıldı.



Ellerinde Azerbaycan bayrakları, katledilenlerin fotoğrafları ve Ermeni zulmüne tepkilerin yazıldığı dövizlerle anıta gelen Azerbaycanlılar, hayatını kaybedenlerin anısına karanfiller bıraktı. Ermenilerin 27 yıl önce Yukarı Karabağ'da, Hocalı'da yaptığı vahşete tanık olanlar, yakınlarını kaybedenler göz yaşları içinde dualar okudu.



"Hocalı Azerbaycan'ın olduğu kadar Türkiye'nin de büyük bir yarasıdır"



Anıta karanfiller bırakan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Türkiye'nin güzel günlerde sevinçlerini paylaşıldığı Azerbaycan'ın acılı günlerinde de yanında oluğunu belirterek "Hocalı Azerbaycan'ın olduğu kadar Türkiye'nin de büyük bir yarasıdır. İşgal altındaki toprakların bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz. Bir daha Hocalılar olmasın, kardeşlerimiz katledilmesin, insanlık dışı muameleye maruz kalmasın. Bir an önce topraklarımızın geri gelmesini, yurtlarında edilmiş milyonlarca insanımızın yurtlarına geri dönmesini arzu ediyoruz." dedi.



Hocalı Katliamı



Ermeni güçlerinin 1991'in sonlarına doğru ablukaya aldığı Hocalı, 936 kilometrekarelik alana sahip, 2 bin 605 ailenin, toplam 7 bin kişinin yaşadığı bir kasabaydı. Aralık 1991'de Karabağ'ın başkenti olarak kabul edilen Hankendi şehrini işgal eden Ermenilerin bir sonraki hedefi Hocalı oldu. Hocalı'nın etrafındaki bütün köy ve yolları işgal eden Ermeniler, kasabanın diğer illerle kara yolu bağlantısını kesti.



Hocalı'nın diğer bölgelerle tek bağlantısı olan helikopter ulaşımı, 28 Ocak 1992'de Şuşa Ağdam seferini yapan helikopterin Ermeniler tarafından vurulmasıyla ortadan kalktı. Bu olayda çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 44 sivil hayatını kaybetti. 1992 yılının başlarından itibaren elektrik verilmeyen Hocalı'nın savunması sadece hafif silahlara sahip yerel savunma güçleri ve az sayıdaki milli ordu askerinden ibaretti.



Hocalı'ya 25 Şubat 1992'den itibaren üç koldan saldıran Ermeniler, Sovyet Rus ordusunun 366. motorize alayının bütün araçlarını kullanarak şehri iki saat boyunca top ve tank ateşine tuttu. Saldırıdan bir gün sonra ise hafızalardan yıllarca silinmeyecek "Hocalı Katliamı" yapıldı. Resmi verilere göre, Hocalı Katliamı'nda savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk olmak üzere 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu, Ermeni güçleri, bin 275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden bugüne kadar haber alınamadı.

