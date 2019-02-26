Son Dakika Haberleri: Hocalı Kurbanları Kazakistan'da Anıldı

Hocalı Kurbanları Kazakistan'da Anıldı

55 dakika önce

Azerbaycan'da Ermenilerin 26 Şubat 1992'de yaptığı Hocalı Katliamı'nın kurbanları Kazakistan'da anıldı.

Hocalı Kurbanları Kazakistan'da Anıldı, System.String[]
Azerbaycan'da Ermenilerin 26 Şubat 1992'de yaptığı Hocalı Katliamı'nın kurbanları Kazakistan'da anıldı.

Başkent Astana'daki Lev Gumilev Avrasya Milli Üniversitesinde düzenlenen anma etkinliğine katılan öğrencilere Hocalı olaylarıyla ilgili filmler izletildi, olaylar hakkında bilgiler içeren kitaplar ve broşürler dağıtıldı.

Üniversite Rektör Danışmanı Seyit Ali Avcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileri Azerbaycan'ın Astana Büyükelçiliği tarafından tahsis edilen filmler ve broşürlerle Hocalı Katliamı hakkında bilgilendirdiklerini belirterek "Azerbaycan'ın haklılığı konusunda öğrencilerin bilgi almalarını sağladık." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:17 Kaynak: AA

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