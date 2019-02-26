Hocalı Kurbanları Kazakistan'da Anıldı
55 dakika önce
Azerbaycan'da Ermenilerin 26 Şubat 1992'de yaptığı Hocalı Katliamı'nın kurbanları Kazakistan'da anıldı.
Azerbaycan
'da Ermenilerin 26 Şubat 1992'de yaptığı Hocalı Katliamı'nın kurbanları Kazakistan
'da anıldı.
Başkent Astana
'daki Lev Gumilev Avrasya
Milli Üniversitesinde düzenlenen anma etkinliğine katılan öğrencilere Hocalı olaylarıyla ilgili filmler izletildi, olaylar hakkında bilgiler içeren kitaplar ve broşürler dağıtıldı.
Üniversite Rektör
Danışmanı Seyit Ali Avcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileri Azerbaycan'ın Astana Büyükelçiliği tarafından tahsis edilen filmler ve broşürlerle Hocalı Katliamı hakkında bilgilendirdiklerini belirterek "Azerbaycan'ın haklılığı konusunda öğrencilerin bilgi almalarını sağladık." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:17 Kaynak: AA
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