Hocalı Şehitleri Anılıyor
1 saat önce
Iğdır'da, Hocalı Katliamı'nda 27 yıl önce Ermenilerce katledilen 613 Azerbaycan vatandaşı düzenlenen yürüyüşle anıldı.
Iğdır
'da, Hocalı Katliamı'nda 27 yıl önce Ermenilerce katledilen 613 Azerbaycan
vatandaşı düzenlenen yürüyüşle anıldı.
Iğdır Sivil Toplum Kuruluşları Platformu mensupları ve vatandaşlar, 26 Şubat 1992'deki Hocalı Katliamı'nın 27. yılı dolayısıyla, kent merkezinde bulunan "Ermeniler Tarafından Katledilen Şehit Türkler Anıtı"na yürüyüş düzenledi. Türkiye
ve Azerbaycan bayrakları ile "Dünya Hocalı'ya Sessiz Kalma" yazılı pankartlar taşıyan gruptakiler anıtta Kuran
'ı Kerim okuyup dua etti.
Program sonunda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce katılımcılara helva dağıtıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:57 Kaynak: AA
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