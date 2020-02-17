Hocalı şehitleri Bursa'da anıldı - Son Dakika
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Hocalı şehitleri Bursa'da anıldı

6 saat önce

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB), 26 Şubat 1992 tarihinde Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki Hocalı kasabasında gerçekleştirilen katliamda hayatını kaybedenler için anma programı düzenledi.

Hocalı şehitleri Bursa'da anıldı, System.String[]

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB), 26 Şubat 1992 tarihinde Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki Hocalı kasabasında gerçekleştirilen katliamda hayatını kaybedenler için anma programı düzenledi.


DATÜB ve Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Baskonsolosluğu tarafından Bursa'da 26 Şubat 1992 tarihinde Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki Hocalı kasabasında gerçekleştirilen katliamda hayatını kaybedenler için anma programı düzenledi. Programa Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fetih Yıldız, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, devlet kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, konsolos temsilcileri, DATÜB yetkilileri, parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Program öncesi Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan Haydar Aliyev Parkı ziyaret edilerek çelenk konuldu.


Ardından her iki ülkenin marşları söylendikten sonra şehitlerin ruhuna Kuran-i Kerim tilaveti yapıldı. DATÜB Türkiye Bursa İl Temsilcisi Paşa Alihan'ın selamlama konuşmasından sonra Hocalı katliamı şahidi, Karabağ şehidi oğlunun konuşmaları ve Ahıskalı şairlerin şiirleri dinlenildi.


Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, Bursa'nın Göç şehri olarak tüm toplumlara kapısının açık olduğunu, Ahıska Türklerinin Bursa'ya renk kattığını söyledi.


28 yıl geçmesine rağmen Hocalı Katliamının unutulmadığını ve hiç bir zaman da unutmayacaklarını dile getiren Yıldız, "Azerbaycan ve Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi, gelecekte de kardeşlik ilişkilerini devam ettirecek. Bu ilişkileri daha da derinleştireceğine eminiz. Geçmişte halkımıza karşı yapılan kötülüklerin bir daha yaşanmaması için birlikte çalışmak gerek" ifadelerine yer verdi.


Programda konuşan DATÜB Türkiye İcra Komitesi başkanı Mehmet Taş, Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerinden bahsetti. Azerbaycan'ın her geçen gün geliştiğini ve bu gelişmenin bazı dünya ülkeleri tarafından engellenmeye çalışıldığını ifade eden Taş, "Ermenilerin 20.yüzyılın öncelerinde yaptıkları bu vahşet bir soykırımdır" dedi.


DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ise Ahıska Türklerinin de bulunduğu Hocalı kasabasında yüzlerle insanın katledildiğini söyledi.


Ahıska Türklerin sadece Hocalı'da değil, Karabağ bölgesinin diğer ilçelerinde de kahramanlıkla savaşarak şehit olduğunu kaydeden Uçar, "Şehitlerin kanları yerde kalmayacak. Bir millet iki devlet olarak bakılan Türkiye - Azerbaycan kardeşliği daha da gelişecek. Ermenistan tarihte gerçekleştirdiği katliamların cezasını alacak" diye konuştu.


Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Konsolosu Perviz Gadimov, Ahıskalı toplumun yaşadıkları her ülkede olduğu gibi Azerbaycan'da büyük kahramanlıklar gösterdiğini, onlarca şehit ve yüzlerce yaralı verdiğini hatırlattı.


Gadimov, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin önderi Haydar Aliyev'in mirası olarak çok güçlü olduğunu, Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından gerçekleştirilen siyasetin, hiçbir başka desteğe gerek duymadan kendi topraklarını işgalden kurtarma gücüne sahip olduğunu belirtti.


Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, birlik ve beraberlik sayesinde geçmişte yaşanan tüm sorunları çözebileceklerini vurgulayarak, "Azerbaycan Türklerinin Hocalı'da katliamının daha sonrasında Karabağ'da gerçekleştirilecek olan katliamlara yol açtı. Hocalı Katliamı, Ermenilerin tarihte gerçekleştirdikleri vahşiliklerin sırasına ekledi" şeklinde konuştu.


Programın sonunda hatıra fotoğrafı çekildi. - BURSA

Azerbaycan, Karabağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:21 Kaynak: İHA
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