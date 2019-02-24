Hocalı Şehitleri İçin Avrupa'da Anma

BELÇİKA'nın başkenti Brüksel
'de Lüksemburg
Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, 27 yıl önce Ermenilerce katledilen Azerbaycan
vatandaşlarını andı. Azerbaycan ve Türk bayraklarının taşındığı etkinliğe Avrupa
'nın dört bir yanından katılım oldu. "Karabağ
için barış", "Azerbaycan aleyhindeki provokasyonlara son" ve "Hocalı'ya adalet" yazılı pankartların taşındığı etkinlikte dev Azerbaycan bayrağı açıldı.
Azerbaycan Milli Marşı'nın okunduğu etkinlikte yapılan konuşmalarda Hocalı soykırımının tarihe kanlı ve acı bir gün olarak geçtiği, uluslararası kamuoyunun konuya duyarsız kalmaması gerektiği belirtildi.
'ANLATMAK İÇİN BURADAYIZ' Stockholm
'da, İsveç
Öğrenci Derneğinin (SENSUS) konferans salonunda yapılan ve İsveç Azerbaycan Kültür Derneğinin (SAF) destek verdiği anma etkinliğine ise Azerbaycan vatandaşlarının yanı sıra İsveçli aktivistler ve Türk vatandaşları da katıldı. İsveç'te yaşayan Azerbaycanlı yazar Eluca Atalı, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Biz Hocalı katliamını İsveçlilere anlatmak için buradayız. Her yıl olduğu gibi bu sene de katliamı protesto ederek 27 sene önce yaşanan caniliği hafızalarda canlı tutmaya çalışıyoruz" dedi. Hocalı katliamını anlatan İngilizce bir belgesel de anma programı kapsamında konukların ilgisine sunuldu.
'ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANDIK' Avusturya
'nın başkenti Viyana
'daki Aziz Stefan Meydanı'nda gerçekleştirilen anmaya Türkler ve Azerbaycanlılar da katıldı. Gösteriyi düzenleyen Azerbaycan-Türk İşadamları Derneği Başkanı Yardım Güneş, 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'a bağlı Dağlık Karabağ
bölgesinde Ermeniler tarafından katledilen 613 şehidi anmak üzere toplandıklarını söyledi. Gösteriye yoğun katılım olduğunu belirten Güneş, "Avusturyalılara dağıttığımız bildiriler ve yaptığımız basın açıklaması ile hem bir gecede 613 şehidimizi katleden Ermenilerin soykırımcı zihniyetini tüm dünyaya duyurmaya çalıştık hem de 613 şehidimizi rahmetle andık" dedi. Dünyanın Hocalı Katliamı'nı görmek istemediğini belirten Yardım Güneş, katliamın unutulmaması için her türlü mücadeleyi vereceklerini dile getirdi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR