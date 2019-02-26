Hocalı şehitleri için Bağcılar'da yürüyüş düzenlendi

Bağcılar Belediyesi, Hocalı Soykırımı'nın 27. Yıldönümü nedeniyle "Hocalı Katliamı Şehitlerini Anma Programı düzenledi. Bu amaçla Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen yüzlerce kişi saat 14.30'da Bağcılar Meydanı'nda bir araya geldi. Ellerinde Azerbaycan ve Türkiye bayrakları taşıyan kalabalık saat 14.30'da yürüyüşe geçti. "Hocalı Katliamını Unutmadık Unutmayacağız" yazılı dev afiş açan katılımcılar yol boyunca "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Hocalı için adalet" şeklinde slogan attı.

Çevredeki vatandaşların da destek verdiği yürüyüş Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Azerbaycan Dostluk Parkı'nda sona erdi. Parkın içinde bulunan Hocalı Katliamı Anıtı önünde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Anma programının açılış konuşmasını yapan Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, "27 yıldır Hocalı için adalet arıyoruz. 27 yıldır katliamı dünyaya anlatıyoruz. Bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkının desteğini çok gördük. Türkiye Cumhuriyeti'nin yardımı ve Türk halkının yardımı bize cesaret veriyor. Bugün burada şehitlerimizi anmamızda bize bu imkanı sağlayan Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı'ya da teşekkür ediyorum. Türkiye ve Azerbaycan'ın bağımsızlığı için şehit olanlara rahmet diliyorum" dedi.

"Katliamı Unutmadık unutmayacağız ve unutturmayacağız"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ise "Bir milletin şehitleri olmazsa bağımsızlığı, egemenliği, özgürlüğü, istikbali olmaz. Şehitleri unutulursa istiklalini koruyamaz. Onun için şehitleri unutmayacağız onları yaşatacağız. Yaşatırsak istiklalimizi de topraklarımızı da koruyacağız" diye konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da " Karabağ'da 1992 yılında 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece planlı programlı, video kayıtları ve canlı şahitleri olan bir katliam yapıldı. Bu katliamda şehit olan Türkler, Azerbaycan Türkleri ve Müslümanlardı. Karabağ sadece Azerbaycan'ın değil bizim de kanayan yaramızdır. Karabağ'a adalet diyoruz. Bugün o katliamları yapanların cezalandırılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın Yılmaz ise şunları söyledi: "Tarihin gördüğü en kanlı katliamlardan olan ve hala yüreğimizde sızısını ilk gün ki gibi hissettiğimiz bu olay ne yazık ki batı tarafından görülmedi. Biz biliyoruz ki Ermeniler tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ bölgesinde gerçekleştirilen bu katliam insanlık tarihinin gördüğü en büyük vahşetlerden biridir. Unutmadık unutmayacağız ve unutturmayacağız. Daima Azerbaycanlı kardeşlerimizle bir olduk olmaya devam edeceğiz"

Protokol konuşmalarının ardından Kuran-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi. Anma töreninin sonunda ise 612 ağaç bulunan parka 613 şehidi temsilen 613. ağaç dikildi.

Anma programına Azerbaycan milletvekilleri Ganire Paşayeva ile Elman Memmedov, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, belediye meclis üyeleri, gaziler, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.